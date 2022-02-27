43 Yaşında Erken Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi, Koşullar Belli Oldu!

Erken yaşta (43,44, 45 ve 46) emekli olma ihtimalleri bulunan vatandaşlar açısından yeni bir haber geldi. Haber ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) açısından yeni bir haber ilanında bulunuldu. 43,44, 45 ve 46 yaşlarında emekli olma ihtimalleri bulunur vatandaşlar açısından yeni bir haber açıklandı. Uzun süredir EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yeni bir haber bekleyişi içinde oranların merakını giderecek yeni bir gelişme yaşandı. Emekli olabilmek amacıyla yaş kriterini sağlamaya gayret eden ve bu sebeple emekli olamayan, mağdur olan vatandaşlar EYT'ye ilişkin haberleri dikkatle takip etmeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında 43,44, 45 ve 46 yaşındaki emekli olamayan yurttaşlar, kendilerinin EYT’den faydalanıp faydalanamayacaklarına ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. Son zamanlarda gündemde oldukça konuşulan EYT haberlerine ilişkin gelişmeler, sıklıkla merak edilmekte ve takip edilmektedir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) İle İlgili Yaşanan Gelişmeler Neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında bulunan vatandaşlar, mesleki yıpranma halleri neticesi ile erken emekli olma avantajını yakalanmaktadır. Emekli olmak, vatandaşların yıpranma payları ile çalışma sürelerini doldurmaları durumunda erken emekli olmaları mümkündür. Mesleki yıpranma payına tabii tutulacak işlerde faaliyet gösteren vatandaşlar, yapılanma ile zam gibi teselli ücreti alabilir. Ancak bu vatandaşlar, erken emeklilik açısından sağlanacak hizmetin haberlerini oldukça yakından takip etmeye devam ediyor.

Yetkililerin yapmış oldukları açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında bulunan vatandaşların erken emekli olabilmelerine ilişkin çeşitli çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde değişik 15 meslek grubu sayısının 15 meslek grubuna çıkarılabileceği iletildiği ve buna yönelik çıkan yeni kanun tasarısının onaylanması ve beraber 45 meslek grubuna ilişkin yıpranma payı verilecek. yapılanma payına dahil olacak meslek gruplarında faaliyet gösteren ve emekli olan yurttaşlar, EYT'yi beklemeden emekli olabilecek. Türkiye’de son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler, düşük ücret, emekli maaşlarının alım gücü gibi çeşitli hallere rağmen yurttaşlar erken emeklilik açısından sabırsızlıkla bekliyor. Bu sebepler, devlet yetkililerinin emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik gerçekleştireceği faaliyetler ile beraber vatandaşlar tarafından çokça önemsemiyor.