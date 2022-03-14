41 Yaşında Erken Emeklilik Düşünenlere Müjdeli Haber Geldi. Erken emekli(43, 44, 45 ve 46) olması beklenen vatandaşlar için yeni bir haber var. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. EYT (emeklilik yaşı) için yeni bir duyuru yapıldı. Emekli olması beklenen 43, 44, 45 ve 46 yaşlarındaki vatandaşlar için yeni bir haber yayınlandı.

Emeklilik yaşı ile ilgili yeni haberlerin gelmesi beklentisinde olanlar için büyük bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar emeklilik için yaş kriterlerini karşılamaya çalışıyor ve bu nedenle emekli olamıyor. EYT’liler de bu haberleri büyük bir merakla takip ediyor.

Bu açıdan emekli olamayan 43, 44, 45 ve 46 yaşlarındaki vatandaşlar EYT'den yararlanıp yararlanamayacaklarını inceliyor. Son dönemde gündemde olan EYT haberleri ve güncellemeler sık ​​sık soru ve takip konusu oluyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Gelişmeler

41 Yaşında Erken Emeklilik Düşünenlere Müjdeli Haber Geldi. Emeklilik yaşının altındaki vatandaşlar mesleki yıpranma nedeniyle erken emeklilikten yararlanmaktadır. Vatandaşların yıpranma payı ile çalışma saatlerini tamamlamaları halinde erken emeklilik mümkündür.

Ancak bu vatandaşlar erken emeklilikle ilgili verilecek hizmetlerin mevcut durumunu yakından takip etmeye devam etmektedir. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, erken emekli olma çağındaki vatandaşlar için çeşitli çalışmaların yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar içeriğinde yıpranma payı alan 15 meslek grubunu 45’e çıkarılacağı belirtildi. Yıpranma payına dahil olan meslek grubundakiler EYT’yi beklemeden emekli olabilecekler.

Türkiye’de yaşayan vatandaşların özellikle son zamanlarda yaşadığı ekonomik dertlere rağmen halen çok ciddi sayılarda erken emeklilik bekleyen sayıda insanımız mevcut. Bu sebepledir ki vatandaşlar çok daha somut adımlar beklemektedir.