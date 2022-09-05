40.000 TL'ye Kadar Banka Borcu Olanlara Akbank, İş Bankası ve Denizbank Hemen Bugünden İtibaren Ödeme Vermeye Başladı

Bankalarda olan borçlarını sizi artık ödeme konusunda sıkıyorsa, bu borçları tek bir bankaya toplayarak bir ödeme yapıp daha rahat bir nefes alabilirsiniz. Özellikle bankaların borç kapatma kredileri kampanyalarına katılarak bu işlemleri yapmanız mümkündür.

40.000 TL borç kapatma kredisi almak isteyenler de bazı bankalardan hızlı bir şekilde onay alabileceklerdir. Bankalar sizin ihtiyaç kredi borçlarınızı ve kredi kartı borçlarını kapatan krediler vermektedir. Konut kredisi veya taşıt kredisi için kapatma yapacaksanız, bunu kredi aldığınız banka ile görüşerek bir yapılandırma talebi yapabilirsiniz. Şimdi sizleri kolay onay alabileceğiniz ve borç kapatma kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

İş Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden 40.000 TL borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, 1.40 faiz oranı ile işlem yapacaksınız. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası olarak verilen bu kredi, borç kapatma olarak kredi borçlarınız kredi kartı borçlarını ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınız kapatılacaktır. Borç transferi yaptıktan sonra 3 ay erteleme yaparak da ilk taksit ödemenizi erteleyebilir ve bu 3 aylık süre içerisinde rahat bir nefes alabilirsiniz. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank 40.000 TL borç transferi kredisi

Denizbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile gittikten sonra kredi için işlem yapmaya başlayacaksınız. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde toplayacak ve bu toplama sonrasında kredinizi kullanacaksınız. Denizbank 40.000 TL borç transferi kredisi ile birlikte sizlere 36 ay vadeli işlem yaptıracaktır. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere kredi imkanı sağlar daha önce avukatlık olduysanız bu kredileri almanız mümkün değildir.

Akbank 40.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Akbank kredi kartı borçlarına daha çok öncelik verse de diğer bankada olan kredi borçlarınız içinde sizlere ihtiyaç kredisi vermektedir. Akbank şubelerine giderek 40.000 TL ve 36 ay vadeli borç transferi kredisi alabiliyorsunuz. Kredi almak isteyen müşteriler, 36 ay vade uaptıkları zaman ayrıca ilk taksit ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak da yapabileceklerdir. Size yakın olan banka şubesine kimlik ve gelir verdiğinizde gitmediniz daha sonra borçlu olduğunuz bankalardaki borçlarınızı bankacıya söylemeniz gerekmektedir. Ayrıca borçlu olduğumuz bankalardan kapatma rakamlarını öğrenirsiniz daha düşük limitli kredi kullanabilirsiniz. Akbank borç kapatma kredisi aldığınızda banka sizlere elinize para vermeyecektir. Eğer elinizde de para almak istiyorsanız İhtiyaç Kredisi olarak işlem yapmanız gerekiyor.