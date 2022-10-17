40 yaş üzerinde olan kişilere, 3 banka tarafından, 50.000 TL ödeme verileceği açıklandı! Dikkat! Başvurusuz Olmaz

40 yaş üzerinde olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa öncelikli olarak üç banka üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Akbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerin kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte, nekadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler söylenmektedir. Akbank Garanti Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek, onaylanan bu Koreliler de hesaplarına yatırılarak, hemen kullandırılacaktır.

BAŞVURU

Akbank üzerinden Başvuru yapmak istiyorsanız, hemen işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, bankanın cep telefonu üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte ihtiyaç kredisine hemen yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı, 44 25 numarasına göndererek veya bu bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka hesabı olması durumunda bankanın mobil uygulamasını kullanarak yüksek limitli krediler kullanabilir ve istedikleri zaman bu kredileri hesaplarına yaptırabilmektedir. Garanti Bankası, özellikle 40 yaş üzerinde olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte özel bir kredi paketi hazırladı ve özellikle de emekli olan vatandaşlara daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini açıkladı.