Garanti Bankası’ndan Beklenen Haber Geldi! 40 Yaş Üzeri Olan Vatandaşlara Garanti Bankası’ndan Çılgın Kampanya Krediyi Kullan 1 Yıl Sonra Öde!

Ekonominin sancılı olduğu süreçten geçen vatandaşları düşünen Garanti Bankası, son zamanlarda müşteri odaklı çılgınca kampanyalara imza atıyor. Yaş gruplarına yönelik düzenlenen kampanyalar ile birlikte adından sık söz ettiren Garanti Bankası "1 Yıl Sonra Ödemeli Kredi Kampanyası" ile son dönemin iddialı bankalarından biri oldu.

Genel olarak vatandaşlar arasında değerlendirme yapıldığı zaman 40 yaş üzerinde olanların daha fazla krediye ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Garanti Bankası da bu değerlendirme ile çıkmış olduğu yolda yüzleri güldürecek şok edici bir kredi kampanyası düzenledi. 40 yaş üzerinde olanlar Garanti Bankasın dan kredi kullanması ile 1 yıl gibi bir süre sonra ödemeye başlama şansına sahip olacak. Aynı zamanda 300 bin TL gibi yüksek limit üzerinden kredi sunulmaktadır. Sorunsuz şekilde birçok 40 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar şuan kredilerini almaya başladı.

40 Yaş Üzerinde Olanlara Garanti Bankası’ndan Büyük Müjde! Bol Seçenekli Kredi Kampanyası

Garanti Bankası tarafından düzenlenen kredi tutarı olarak;

Birinci seçenek; 50 bin TL limiti ile sınırlıdır. Faiz oranı için ise %1.59 olarak belirlenmiştir. Kredi ödemelerini 3 ile 24 ay arasındaki bir vadede yapabileceksiniz. Kredi kullanan vatandaşlar için ise 650 TL hayat sigortası talep edildiği gibi 1 adette kefil istenmektedir.

İkinci seçenek; olarak sunulan 200 bin TL tutarına kadar limitli kredi için ise faiz oranı %1.64 olarak belirlenmiştir. Ödemeler ise 3 ile 36 ay arasındaki vadede yapılabilecektir. Kredi detaylarında 800 TL hayat sigortası istenmektedir. Aynı zamanda kefil olarak ise 3 kişi talep edilebilir.

Garanti Bankası En Yüksek Limitle 3.Kredi ve 4.Kredi İmkanı Sunuyor!

Üçüncü seçenek; olarak 250 bin TL limit belirlenmiştir. %1.68 faiz oranı üzerinden 3 ile 36 ay vadeyle ödeme yapılabilen kredi için 799 TL hayat sigortası istenmektedir. Kredi için banka tarafından 2 kişi kefil talep edilebilmektedir.

Dördüncü seçenek; ve en yüksek limitli olan kredi seçeneğinde ise 300 bin TL sahibi olabilirsiniz. Bu kredi ödemesini ise %1.71 faiz oranı üzerinden 3 ile 36 ay arası vadeler ile ödemesini yapabilirsiniz. 811 TL olarak belirlenen hayat sigortası primini ve 2 adet kefil ise sizlerden talep edilebilmektedir.

Tüm bu kredilere özel şartlardan hangisini sağladığınıza inanıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İhtiyaçlar dahilinde başvurular şubelerde yapılmaktadır.