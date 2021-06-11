40 yaş üstü aşı ne zaman? Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız üzerinden 40 yaş üzeri randevu alma sistemi merak ediliyor. Koronavirüs aşı programı kademeli olarak devam etmektedir. En son 50 yaş kadar yapılan aşılama çalışmaları şimdilerde Avukatlar, Kuaförler ve Berberler ile birlikte 45 yaş üstüne de başladı. Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklama 10 Haziran'dan sonra yaş sınırı 45'e düşüyor açıklamasını yaptı. Bu sistem hızlı bir şekilde devam ederse, önümüzdeki hafta 40 yaş üzeri aşılanmaya başlayacak.

40 yaş ve 45 yaş üzeri aşılanmak isteyenler, nasıl aşı randevusu alacağını merak ediyor. Yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında aşılama çalışmalarına hız verildiği ve 45 yaş üstünün aşılanmaya başlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Duyurdu

50 yaş üstü aşılama 1 Haziran tarihinden itibaren başlamıştı. 10 Haziran tarihinden sonra bu yaş sınırının 45'e düşürdüğünü söyleyen Koca, aşı randevusu bu yaş aralıklarında olan kişilerin alabileceklerini söyledi. Aşı randevusu alarak, bu yaş aralıklarındaki kişiler 1.doz aşılarını olabileceklerdir.

Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Aşı randevusu almak için MHRS sistemini veya E-Nabız sistemini kullanmanız gerekiyor. Aşı randevusu alacak olan kişiler, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak da kolay bir şekilde alabileceklerdir. Aşağıda verdiğimiz sayfaya girdikten sonra burada Aşı Randevusu menüsüne gireceksiniz. Bu menüye giriş yaptıktan sonra hangi aşıyı yapmak istediğinizi soracaklar. Burada aşı tercihinizi yaparak, hastane ve saat randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Aşı randevusu almak isteyenler eğer internet üzerinden işlem yapamıyorsa, ALO 182 numarasını arayarak da aşı randevusu alabileceklerdir. Aşı randevu saatinden 15 dakika önce, randevu aldığınız hizmet binasında bulunmanız gerekmektedir.

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