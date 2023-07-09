Son dakika açıklamasına göre, 1999 tarihinden önce SGK girişi bulunan kişilere erken emeklilik müjdesi geldi. Bu müjde, 1999, 2000 ve 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlara yönelik bir düzenleme olarak kamuoyuna duyuruldu. Bu düzenlemeyle birlikte bu tarihler arasında sigorta girişi bulunan kişiler, yaş şartı olmaksızın sadece 1800 prim günü üzerinden emekli olabilecekler.

Meclis'ten geçen yasa ile birlikte 40-50 yaş aralığındaki kişilere emeklilik hakkı verildi. SSK girişi bu belirlenen 10 yıl içerisinde olanlara erken emeklilik imkanı sağlandı. Binlerce hatta milyonlarca kişi, uzun süredir emeklilik beklerken bu düzenleme ile emeklilik haklarını elde edecekler. 1999 tarihinden önceki sigorta girişi olan kişilerin yanı sıra 1999 ve 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlara da erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Sadece 1800 prim gününü dolduran kişiler emeklilik imkanından yararlanabilecekler.

Emekli olma şartlarına göre belirlenen yaş sınırlaması, bu düzenlemeyle birlikte kaldırılmış durumdadır. Bu nedenle, 38-50 yaş aralığındaki kişiler, prim günü şartını yerine getirdikleri takdirde emeklilik hakkını elde edebilecekler. Bu yeni düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen ve emekli olmayı bekleyen kişilerin yanı sıra, kıl payıyla emeklilik haklarını kaçıranlara da yeni bir emeklilik imkanı sunmaktadır.

1999, 2000 ve 2008 yılları arasında sigortalı olan ve 1800 prim gününü tamamlayan kişiler, yaş şartı olmaksızın emekli olma imkanına sahiptir. Bu düzenleme ile birlikte emeklilik hayalleri gerçekleşmeyen veya EYT düzenlemesine takılan kişilere yeni bir umut doğmuştur. Emeklilik için ne yapılması gerektiği ve emekli olma süresi konusunda detaylar hükümet tarafından belirlenmiştir.

Bu düzenleme, emeklilik yaşının öne çekildiği ve prim indirimleri sayesinde SGK tarafından yayınlanan yeni yasanın ayrıntılarını içermektedir. Bağ-Kur sigortalıları, ev hanımları ve 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar gibi gruplar, bu düzenlemeyle birlikte 8 yıl daha erken emekli olma şansına sahip olacaklardır.

Yıllardır EYT düzenlemesiyle emekli olmayı bekleyen kişilerin ardından, şimdi de 1999 sonrası sigorta girişi olan kişiler için yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenleme kapsamında yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hakkını elde edecektir.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik müjdesi alacak kişilerin başvuruları ve emekli olma süreleri konusunda resmi açıklamaların yapılması beklenmektedir. Bu düzenlemeler emeklilik bekleyen vatandaşlara umut ve heyecan vermiştir.