40 ve 50 Yaş Arası Olanlar Müjde! Erken Emeklilik İçin Adım Atıldı

40 ve 50 Yaş Arası Olanlar Emekli Olmayı Düşünüyorsanız Bu Sizi İlgilendiriyor. Emeklilikte Şartlar Kesinleşti… 40 ve 50 Yaş Arası Olanlar eğer emekli olmak istiyorsanız bu haber size göre! Emekli şartları belli oldu. Detaylar haberimizde..

Eski mevzuata göre emekli olmak isteyenler, ödedikleri prim ile çalışılan gün sayısına bakılarak diledikleri zaman süratli ve güvenli bir şekilde emekli olabilirler.

50 yaş ve altı olanlar emekli olmak istediklerinde şu şartları yerine getirmek zorundadırlar. Önceki açıklamalara göre bu şartları sağlayan vatandaşlar, ödenin prim sayısı ve çalışılmış gün sayısına bakılarak erken emekli olma imkanı mevcut idi. Bu açıklamalar ile vatandaşlar gerekli olan kriterleri şimdiden hesaplamaya başladı. Doğal olarak emekli olmak isteyenlerde büyük sevinç etkisi yaptı. 50 yaşını doldurmamış olsanız bile, ödenmiş prim gün sayısı ile çalışılan günler, 50 yaş için emeklilik koşullarını karşılayabilir. Peki, bu durumda yasal gerekler nelerdir? Bu gerekli olan yasal koşulları karşılamak için ne yapmak gerekiyor? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirisiniz.

Yaşanan hayat koşulları, fiziksel ve ruhsal yorgunluk nedeni ile çalışma hayatınızı sonlandırıp emekli hayallerini kurabilirsiniz. Bu hayalleri gerçekleştirmek isteyen ülkeler, bu konuda yıpranma oranını bulmak için araştırma yürütmüştür. Yapılan testler sonucunda ülkemizde 50 ile 48 yaş grubunda bulunan kişiler emekli olabiliyor. Sigorta başlangıcından itibaren bu yaş aralığında bulunan kişiler çalıştıkları günler ne olursa olsun en ince ayrıntısına kadar hesaplama yapmalıdır. Bazen hesaplamalarda yapılan yanlışlar emeklilik hayallerini suya düşürebilir. Bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek gerekir.

9 Eylül 1999 yılında önce 4 a ismi ile SSK girişi yapılan bir vatandaşın emekli olması için üç aşamalı bir süreci izlemesi gerekiyor. Bu tarihten önce çalışanlar, farklı yıllarda değişik emeklilik koşulları ile karşı karşıya kalabilirler. Örnekte belirtilen tarihte işe başlamış olan bir kişi, en az 25 sene sigortalı olması ve 5225 prim gün sayısını tamamladığında 48 yaşında emekli olabilecek.

Prim Günleri Ne Anlama Geliyor?

Vatandaşın sigortalı olarak çalışmaya başlaması ile SGK girişin başlaması içinde emeklilik yaşına kadar geçen süreyi ifade eder. Kişi bağlı bulunduğu SGK ile e devlet üzerinden primlerine ait bilgileri istedikleri zaman alabilirler.