40 ve 50 Yaş Arası Olanlar İçin Emeklilik Haberleri Gelmeye Devam Ediyor! Şartlar Belli Oldu!

Eski mevzuata göre erken emekli olmak isteyen vatandaşlar, ödedikleri prim ve çalıştıkları gün sayısına göre bunu diledikleri gibi kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirler.

50 yaş ve altı için emekli olmak isteyenlerde istenen şartlar

Daha önceki açıklamalara göre, bu şartları sağlayan vatandaşlar, ödenen prim sayısı ve çalışılan gün sayısına göre erken emekli olabiliyordu. Vatandaşların bu açıklama sonucunda gerekli kriterleri şimdiden hesaplamaya başlaması emekli olmak isteyenlerde büyük sevinç yarattı. Henüz 50 yaşını doldurmamış olsanız bile, toplam ödenen prim gün sayısı ve çalışma saatleri, 50 yaş emeklilik koşullarını karşılayabilir. Peki, bu 50 yıllık emekliliğin yasal gereklilikleri nelerdir? Bu gereksinimleri karşılamak için ne yapılması gerekiyor? Tüm koşulları ayrıntılı olarak haberimizde bulabilirsiniz.

İş koşulları, fiziksel ve duygusal yorgunluk nedeniyle çalışma hayatındaki herkes emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu ikilemle karşı karşıya kalan ülkeler, bu alandaki yıpranma oranını belirlemek için bir araştırma yürütmüştür. Testler sonucunda Türkiye'de 50, 49 ve 48 yaş grubundaki vatandaşlar emekli olabiliyor. SGK'nın başlangıcından itibaren bu yaş aralığındaki kişiler çalışma günlerini mutlaka en ince ayrıntısına kadar dikkatli bir şekilde hesaplamalıdır. Bu hesaplama gerçekten çok dikkatli yapılmalıdır, çünkü en küçük hata bile emeklilik planlarınızı hiç düşünemeyeceğiniz kadar rayından çıkarabilir. Bu yüzden nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bu hesaplamaların nasıl yapılması gerektiğini en detaylı şekilde ele alacağız.

9 Eylül 1999 tarihinden önce 4-a eski ismiyle SSK girişi olan bir vatandaşın emekli olabilmesi için üç aşamalı bir süreçten geçmesi gerekiyordu. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar ise, farklı yıllarda daha farklı emeklilik koşullarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin belirtilen tarihte işe başlayan bir SSK çalışanı, minimum 25 yıl sigortalılık ve 5225 prim gününü tamamlamış ise 48 yaşında bile istediği gibi emekli olabilir.

Peki prim günleri nelerdir?

Vatandaşların çalışma hayatına başlaması ile SGK girişlerinin başlaması arasında emeklilik yaşına gelene kadar geçen süredir. Vatandaşlar, bağlı oldukları SGK kurumları ve e-devlet üzerinden primlerine ilişkin diledikleri gibi hızlı bir şekilde bilgi alabilmektedir.