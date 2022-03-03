40 ile 46 yaşın arasında emekli olmak için müjdeli haber sizin için geldi

40 ile 46 yaşında isteniz emekli olmak için müjdeli haber sizin için geldi. Müjdeli haber Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

EYT emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen konu ile ilgili olarak beklenen haber geldi. 40 ile 46 yaşlarında emekli olma durumları için yüzlerce kişinin beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. EYT ile ilgili haber bekleyenlerin meraklarını giderecek olan haber yetkili kişiler tarafından paylaşıldı. Emekli olmayı hayal eden vatandaşlar yaş kriterini sağlamalarına rağmen mağduriyet yaşayan vatandaşlar EYT ile ilgili haberleri dikkatli olarak takip etmektedirler. Özellikle 40 ile 46 yaş aralığında olup emekli olamayan vatandaşlar, emeklilik konusunda yararlanma durumlarını sürekli olarak araştırmaktadır. Son günlerde sürekli olarak gündeme gelen EYT haberlerini sıklıkla takip etmekte ve merak etmektedirler.

EYT’ de Son Gelişmeler Neler?

EYT kapsamına dâhil olan kişiler, mesleki yıpranma durumlarına göre erken emekli olma hakkına sahip olabilirler. Emekli olmayı düşünen vatandaşlar, yıpranma payları ve çalışma süresini doldurmalarına durumunda erken emekli olma yollarını açabilirler. Mesleki yıpranma payı ile ilgili işlerde çalışanlar, yıpranma ve zam gibi teselli ücretlerinden faydalanabilecek.

Yetkililer yapmış oldukları duyuruda EYT kapsamına dâhil olan vatandaşların, erken emekli olabilmeleri için bazı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çalışmalarda yapılacak olan görüşmelerde birbirinden farklı 18 meslek grubu sayısı 45 meslek grubuna çıkarılacağı belirtildi. Bunla ilgili çıkacak olan yasanın onaylanması halinde 45 meslek grubuna dâhil olanlara yıpranma payı verilecek. Yıpranma payına sahip olan vatandaşlar ise EYT yi beklemeden emekli olma imkânına kavuşacak. Ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, düşük ücret uygulamaları ve alım gücünün düşmesi ile erken emeklilik ile ilgili çalışmaları sabırsızlıkla bekliyor.

Mesleki yıpranma payı ve risk oluşturan meslek gruplarında çalışan vatandaşlar iş kanuna göre onaylanacak olan yasadan yararlanma hakkına sahip olacak. Bu meslek guruplarına dâhil olanlar için aranan şart en az 5 ve 8 yıl süre ile risk ve yıpranma payını kapsayan mesleklerde çalışmış olmaları yeterli olacak.