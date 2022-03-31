4 Yaşındaki Asiye'ye Pitbull Saldırısında Karşılıklı Sanık Suçlaması

Gaziantep'te meydana gelen olayda tasmasız olan pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki minik Asiye'ye saldırması hakkında 6 sanığın yargılanması sürecinin devam edildiği öğrenildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. 4 yaşındaki Asiye Ateş’e Gaziantep'te tasmasız olan pitbull cinsi köpekler saldırmış ve konu uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Söz konusu dava ile ilgili olarak mahkemede sanıkların birbirini suçlaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Pitbull cinsi olan köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırısı ile ilgili olarak suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme ve olayı kastla yaralama suçundan dava açılmış olan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargı süreci sürdürüldü ve konu gündemde yer aldı.

Duruşma 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve Zeliha C., Mustafa E., Mustafa Y. Ve Süheyla K. bulundukları cezaevinden söz konusu duruşmaya katılım gösterdi. Tutuksuz sanıklar olan Mustafa E.’nin ağabeyi Mustafa E. Ve Zeynep C., taraf avukatları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi duruşma salonunda hazır bulundu.

Özel bir veteriner kliniğinin sahibi ise tanık olarak dinlendi ve köpeklere iki doz kuduz aşısının yapılması adına personel gönderdiğini anlatarak köpeklerin kliniğe hiç gelmediğini ve bu sebeple klinikte kayıp tutulmadığını açıkladı.

22 aralık tarihinde meydana gelen olay Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde yaşanmıştı ve 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre olay ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi ve haklarında dava açılan 4'ü tutuklu olan 6 sanık 21 Şubat tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildiği belirtildi. Nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın tutukluluğa itirazını inceledi ve sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vererek gündemde yer aldı.