4 Temmuz Highland Park Saldırısında Ölenler Hakkında Bildiklerimiz

Chicago banliyösünde 4 Temmuz'da düzenlenen geçit töreninde düzenlenen ölümcül saldırının ardından iki yaşındaki bir çocuğun ebeveynleri, Meksikalı bir büyükbaba ve bir sinagog öğretmeni, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son toplu silahlı saldırılardan birinin kurbanları arasındaydı.

Pazartesi günü bir Bağımsızlık Günü geçit töreninde tetikçinin bir çatı katından kurşun yağdırması sonucu en az yedi kişi öldü . Ateş, yüzlerce yürüyüşçüyü, ebeveyni ve çocuğu korkudan kaçmaya gönderdi ve Michigan Gölü kıyısındaki varlıklı bir topluluk olan Highland Park'ta ve çevresinde saatlerce süren bir insan avı başlattı.

Polis ve hastane yetkilileri, üç düzineden fazla kişinin de kurşun yarası ve diğer yaralanmalara maruz kaldığını söyledi.

İşte öldürülenler hakkında şu ana kadar bildiklerimiz:

Irina ve Kevin McCarthy

Dostlar ve yetkililer, 37 yaşındaki Kevin McCarthy ve 35 yaşındaki Irina McCarthy'nin vurularak öldürülenler arasında olduğunu doğruladı.

Irina McCarthy'nin çocukluk arkadaşı Angela Vella, McCarthy'yi eğlenceli, yakışıklı ve yine de güzel giyinmeyi seven “biraz erkek fatma” olarak tanımladı.

Vella bir röportajda, “Kesinlikle her zaman hayran olduğum kendi tarzına sahipti” dedi.

Bir bağış toplama sayfasına göre, çiftin iki yaşındaki oğlu Aiden, ardından gelen kaosta ailesinden ayrıldı ve daha sonra polis tarafından aile üyelerine iade edildi .

Fotoğrafı, saldırıdan sonraki saatlerde Chicago'daki sosyal medya gruplarında paylaşıldı ve kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olunması için ricalar eşlik etti. Daha sonra olay yerinde kanlar içinde ve tek başına bulundu.

“İki yaşındayken Aiden düşünülemez bir durumda bırakılır; Irina Colon, ailesi için oluşturduğu bir GoFundMe sayfasına yazdı.

Colon, "İyileşmesi için önünde uzun bir yol olacak," dedi ve büyükanne ve büyükbabasının çocuğa bakacağını da sözlerine ekledi.

Fon şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde para topladı.

Dana ve Gregory Ring, yayıncı ABC News'e, saldırıdan kurtulan başka bir kişinin ortaya çıkan kaosta küçük çocuğu kendilerine verdiğini ve ebeveynlerinin hiçbir yerde bulunamadığını söyledi.

“Ona adını her sormaya çalıştığımda bana verdiği yanıt, 'Anne, baba gel beni çabuk al. Annemin arabası yakında beni almaya gelecek'" dedi Dana Ring Çarşamba günü bir röportajda.

Çift daha sonra Aiden'ı yakındaki bir itfaiye istasyonuna götürdü.

"Ben asla unutmayacağım. Ayağa kalktım ve 'Bu bizim çocuğumuz değil' dedim. Bu onun kanı değil, o iyi. Ne yapmalıyız?” Polis, “Artık bebek bakıcısı olamayız” dedi. Onunla ilgilenebilir misin?' 'Elbette' dedik” dedi Gregory Ring röportaj sırasında.

Birkaç saat sonra bir dedektif onları aradı ve onlara Aidan'ın büyükanne ve büyükbabasının bulunduğunu söyledi.

Nicolas Toledo-Zaragoza

78 yaşındaki Nicolas Toledo-Zaragoza, akrabalarının yanında geçit töreninde vurulduğunda Meksika'nın Morelos kentinden ziyaret ediyordu. Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı akrabaları yaralandı, ancak hayatta kalması bekleniyor.

Toledo-Zaragoza'nın 23 yaşındaki torunu Xochil Toledo, günün “eğlenceli bir aile günü” olması gerektiğini ve “hepimiz için korkunç bir kabusa dönüştü” dedi.

Toledo'nun cenaze masrafları için para toplamak için bir GoFundMe sayfasında Xochil, büyükbabasının “sevgi dolu, yaratıcı, maceracı ve eğlenceli bir adam” olduğunu söyledi.

“Aile olarak kırıldık, uyuştuk” dedi.

Chicago Sun-Times gazetesine göre Toledo-Zaragoza yaklaşık iki ay önce ailesini ziyaret etmek için Illinois'e gelmişti . Ailesi, birkaç yıl önce Highland Park'ı ziyareti sırasında bir arabanın çarpması sonucu aldığı yaralar nedeniyle kalıcı olarak kalmasını istedi. Gazete, kendisine üç kurşun isabet ettiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Büyük kalabalıklar ve yürüteç kullanmasını gerektiren sınırlı hareket kabiliyeti nedeniyle geçit törenine katılmak istediğinden emin değildi, ancak Xochil Toledo, ailenin onu yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

GoFundMe sayfası şimdiye kadar 120.000 dolardan fazla para topladı.

Jacquelyn "Jacki" Sundheim

Highland Park sinagogunda öğretmenlik yapan 63 yaşındaki Jacki Sundheim, arkasında bir koca ve kızı bırakarak öldürüldü.

Reform sinagogu web sitesinde Sundheim'ın on yıllardır çalıştığı North Shore Congregation İsrail'de ömür boyu cemaat ve “sevgili” bir personel üyesi olarak ağırlandığını söyledi.

Sinagog liderleri web sitelerinde bir mesajda “Jacki'nin çalışması, nezaketi ve sıcaklığı hepimizi etkiledi” dedi. "Jacki'nin ölümü için duyduğumuz derin üzüntüyü ve ailesine ve sevdiklerine duyduğu sempatiyi ifade etmeye kelimeler yetmez."

Katherine Goldstein

64 yaşındaki Katherine Goldstein da kurbanlar arasındaydı. Goldstein'ın kocası Craig, onu her zaman uzak bölgeleri ziyaret etmeye hazır olan kolay giden bir yol arkadaşı olarak tanımladı.

The New York Times gazetesine “Şikayet etmedi” dedi . "O her zaman yolculuk için yanındaydı."

Goldstein, 20'li yaşlarının başında Cassie ve Alana adında iki kız çocuğu annesiydi. Bir doktor, yayına yaptığı açıklamada, Cassie'nin liseden arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelebilmesi için geçit törenine büyük kızıyla birlikte katıldığını söyledi.

Stephen Straus

Torunları, Chicago mali danışmanı olan 88 yaşındaki Stephen Straus'un geçit törenindeki ilk gözlemcilerden biri olduğunu ve her yıl katıldığını söyledi.

Maxwell ve Tobias Straus kardeşler, büyükbabalarını yürümeyi, bisiklete binmeyi ve topluluk etkinliklerine katılmayı seven kibar ve aktif bir adam olarak tanımladılar.

Yedinci kurbanın kimliği henüz belirlenemedi.