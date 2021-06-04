Son dakika 4 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu. Dünyanın ve ülkemizin uzun süredir İçerisinde bulunduğu koronavirüste adım adım sona yaklaşılıyor. Türkiye'de aşılanma Son sürat devam ederken, buna bağlı olarak koronavirüs hasta sayısı da günden güne azalış gösteriyor. Normalleşmenin başladığı şu günlerde, aşılamada hızlı bir şekilde devam ediyor. Son 24 saatte tedavisi bitter hasta sayısı ise 7 bin 617 olarak güncellenirken, taburcu edilen hasta sayısı ile toplamda iyileşen hasta sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları bir önceki güne göre azaldı. 4 Haziran 2021 tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 552'si semptomatik olmak üzere 6 bin 169 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi. Vefat sayısı 94 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 617 oldu. Diğer yandan vefat sayıları 76 gün sonra 100'ün altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Haziran günü için Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Haziran 2021'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 552'si semptomatik olmak üzere toplamda vaka sayısı 6 bin 169 olarak tespit edildi. Hayatını kaybeden hasta sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de toplamda koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 976'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 276 bin 468'e yükseldi.

Bugün İyileşen Sayısı 7 Bini Geçti

Son 24 saatte tedavisi bitter hasta sayısı ise 7 bin 617 olarak güncellenirken, taburcu edilen hasta sayısı ile toplamda iyileşen hasta sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. Toplam test sayısı ise 55 milyon 34 bin 469'a yükselirken, ağır hasta sayısı 1. 183 olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan hastalarda zatüre oranı da yüzde 2,8 oldu.