4 Eylül 2022 Dolar ve Euro Ne Kadar Oldu, Düştü Mü Yükseldi Mi?

Dolar kuru 4 Eylül 2022 tarihinde de gündemde yer aldı ve yatırımcılar tarafından konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Dolar inişli çıkışlı seyrine devam ederken 4 Eylül 2022 pazar gününde doların ne kadar olduğu da dikkat çekti. Peki 4 Eylül 2022 dolar düştü mü? Sizler için haberimizin devamında Dolar ile Euro’nun güne nasıl başladığını ve yatırımcılar tarafından yapılan araştırmalar hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri yazdık.

İşte pazar gününde Dolar ve Euro'nun gösterdiği değerler ve yükselişe geçip geçmediği hakkında yapılan açıklamalar...

Dolar ile Euro'nun güne nasıl başladığını merak eden yatırımcılar piyasalardaki yükselişi takip ediyor ve yaşanacak olan gelişmeleri dikkatli bir şekilde araştırıyor. Dolar ile Euro'nun yanı sıra altını da takip edenler seyre dair detaylara ulaşmak istedi ve piyasaların açılmasından sonra arama motorlarında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi.

Haftaya Yükseliş ile Başlandı

Euro ile dolar kuru haftaya yükseliş ile başladı ve çıkışa ufak oynamalar ile devam etmesi ile adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra vatandaşlar yaşanan bu gelişme sonrasında alım güçlerinin ya da yaptıkları yatırımlarının bu gelişmelerden ne kadar etkilendiğini öğrenmek istedi.

Doların ve Euro'nun inişli çıkışı seyrinden sonra sonraki günlerde hangi rakamlara ulaşılacağı da merak ediliyor.

Peki 4 Eylül 2022 Euro ne kadar oldu, Euro düştü mü yükseldi mi?

İşte yeni günde piyasalarda yaşanan gelişmeler ve 4 Eylül pazar 2022 son durum hakkında yapılan açıklamalar…

Yeni günde ABD dolarının alışı 18,19 olarak açıklanırken satış ise 18,20 olarak belirtildi.

Euro ise yeni günde alışı 18,09 olarak başlattı ve satış 18,15 olarak öğrenildi.

4 Eylül 2022 pazar gününde Sterlin ise alış fiyatı 20,89 olurken satış fiyatı da 21.99'a yükseldi.