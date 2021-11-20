4 Dev Banka Açıkladı, Son Dakika Olarak İhtiyacı Olan Herkese 10.000 TL Ödeme Yapılacak, Şart Yok, Belgesiz Onay Var

4 dev bankadan yapılan açıklama ile birlikte, bankalardan kredi almak isteyenlere son dakika haberi geldi. Uygun faiz oranları ile birlikte, 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyenlere son dakika haberi duyuruldu. İhtiyaç kredisi alacak olan kişilere 10.000 TL ödeme veren 4 banka duyuruldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Akbank bu kampanyayı yapan bankalar olarak öne çıkıyor. Sizlerde eğer 10000 TL ön onaylı kredi almak istiyorsanız bu 4 bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılarak hemen sonuç öğrenebilir, kredi kullanabilirsiniz.

4 dev bankadan yapılan bu açıklama sonrasında kolay başvuru yapmak isteyenlerde şartların nasıl olduğunu ve bankalardan kolay bir şekilde nasıl başvuru yapacağını merak etmektedir. Sizlerde eğer bu şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 4 bankanın yaptığı kampanyaya katılarak ve kolay başvuru yöntemlerini öğrenerek hemen işlem yapabilirsiniz.

10.000 TL Ziraat Bankası

Ziraat Bankası ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veriyor. Bu nedenle sürekli olarak güncel olan kredi kampanyalarını yapıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler banka şubelerinden ve banka internet siteleri üzerinden 10000 TL için başvuru yapabilir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler, banka hesabı olması durumunda bu banka üzerinden kredi alabilmeleri için internet bankacılığını da kullanabilirler. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kampanyayı yapıyor.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de internet sitesi üzerinden başvuru alınabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden kredi alacak kişilere son dakika olarak yeni bir kampanya yapan bu iki kamu bankası, kredi alacak kişilere masrafsız onay verecek. VAkıfbank ve Halkbank ayrıca bankadan kredi alacak kişilere kendi banka şubeleri üzerinden de kredi imkanı sunacak. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kullanabileceksiniz.

Akbank'tan 10.000 TL Ödeme

Akbank üzerinden de 10.000 TL ödeme yapılıyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, Akbank direkt internet bankacılığı üzerinden işlem yapabiliyorlar. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca bankanın yaptığı uygun faizli masrafsız gelir belgesiz SMS kredi kampanyasına da katılabilir. Bunun için bankadan SMS ile başvuru yapmanız gerekiyor. SMS ile kredi alacak kişiler, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilir. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve bankanın yaptığı kampanyaya katılmış olacaksınız.