4 Dakika da 40.000 TL Kredi Onayı Veriliyor, Banka Kredi Kampanyasını Duyurdu ve Rekor Başvuru Geliyor, En Az 2.000 TL

Bankalar üzerinden son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Bu kampanyayı yapan Denizbank, son dakika olarak resmi internet sitesinden bu kampanyanın detaylarını verdi. Kredi almak isteyenler, bu bankanın yaptığı kampanyaya katılarak hemen başvuru yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde banka kişilere 4 dakika geçmeden hemen onay verecek. Başvuru için en kolay yöntem SMS ile başvuru. Sizlerde bankanın kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Denizbank Anında Onaylı 40 bin TL Kredi Vereceğini Duyurdu

Denizbank üzerinden sizlerde 4 dakika içinde onay alabilirsiniz. 40.000 TL'ye kadar onay alacak kişiler, onay mesajı ile banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilirler. Denizbank üzerinden 40.000 TL isteyenler, kredi notu yüksek olursa, daha düşük faizli kredi alacaklardır. 40.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, bu kredileri alabilmeleri için özellikle daha önceki banka çalışmalarının olması gerekiyor. Banka çalışması olan kişiler, kredilerini hemen kullanabileceklerdir. 40.000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi için sizlere kredi sonucu belli olan SMS kredisini öneriyoruz.

SMS ile 40.000 TL

TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu kredi başvurusuna katılmak isteyenler, cep telefonları üzerinden bir ücretli mesaj atacaklardır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek 3280 numarasına Kredim, TC KİMLİK yazın ve gönderin. 4 dakika olmadan kredi sonucu size gelecek ve onaylanan kredi limiti sizlere söylenecektir.

Mesaj Onayım Var

Kredi başvurusu yapan kişiler, mesaj ile onay aldıktan sonra, bu mesaj ve kimlik ile birlikte, gelir belgesiz kredi için banka şubelerine gidebilirler. Banka bireysel müşteri temsilcisi veya gişe personeli yardımıyla başvuru yapabileceksiniz. Mesaj onayı ile ayrıca internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Mesaj onayı alan kişiler, kredilerini 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli işlem yapacaklardır.

Denizbank Mobil Üzerinden de Kredi Alabileceksiniz

Denizbank mobil uygulamasını kullanan kişilerde, banka uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusunu özellikle mobil uygulama üzerinden yapan müşteriler, kredi onayı alır almaz, en yakın banka şubesine giderek bu kredileri kullanabileceklerdir.