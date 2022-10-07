4 Bankadan Resmi Açıklama Geldi! Ziraat Vakıf Akbank ve TEB Bankası 50 bin Ödeyecek

Ziraat Bankası Vakıfbank, Akbank ve TEB Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için gelir belgesiz olarak düşük faiz oranları ile verilecek. 50000 TL kredi kampanyası başladı. 4 banka üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak kişilerin bireysel müşteri olmalarıyla birlikte banka kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini alabileceği haberi verildi. Ziraat Bankası Vakıfbank, Akbank ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde ihtiyaç kredisi alabileceğini de söylemek istiyoruz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek onaylanan kredileri de hemen hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden kredi başvurularını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilerin özellikle de emekli olması durumunda emekli maaş hesapları aracılığıyla kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte almış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde kredi ödemesi verilmektedir.

VAKIFBANK

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de aynı şartlara uygun olarak sizler de 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli kredi başvurunuzu banka şubesinden veya banka internet sitesi üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların bu bankada hesabı olması durumunda, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da kredi kullanabilirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında, NakiT kullanacak olan vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hemen hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi TC kimlik yazarak bu mesajı: 44 25'e gönderin.

TEB BANKASI

Teb Bankası üzerinden kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurularda en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden birtanesi SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru yöntemi olmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredinizi alabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza çok yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.