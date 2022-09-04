4 bankadan duyuru: Başvuru yapan kişilerin 18 yaş üzeri olması yetecek ve 10.000 TL ödeme alacaklar!

On sekiz yaş üzerinde olan kişiler eğer on bin TL ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, 4 bankadan yapılan bu duyuru sonrasında nakit ihtiyaçlarından faydalanabilecekler ve acil ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Sadece başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda bir banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası Vakıfbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanya duyurusunda, şartlara uygun olan vatandaşlar, bankaların kredi başvuru yöntemleriyle birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Ziraat Bankası Vakıfbank, kamu bankası olmasından dolayı vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de internet bankacılığı uygulamasını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi hizmetinden faydalanabiliyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan kişiler, bankaların kendi orjinal internet bankacılığı şifrelerini aldıktan sonra mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurularını yapabilmektedir. Akbank üzerinden SMS ile Yapı Kredi Bankası üzerinden de mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız başvurularda, düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi işlemleri hazırlanmaktadır. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarında Akbank ve Yapı Kredi Bankası, özellikle bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara destek ödeyeceğini açıkladı.