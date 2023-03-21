4 bankadan açıklanan habere dikkat! Akbank, Garanti, Ziraat ve Diğer Bankalar.... 30.000 TL Belgesiz Olarak Ödeyecekler

Akbank Garanti Bankası Ziraat Bankası ve kamu Bankası olan Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek 30 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak 4 banka tarafından yeni bir kredi paketi açıklandı ve bu Kredi paketi ile birlikte sizlerle dilediğiniz zaman ödemelerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceğimiz duyuruldu. Akbank Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 30 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak gelir belgesiz verilecek olan bu krediler bireysel müşteriler için yapılacak olan kampanyadır ve bireysel müşteriler bu Kredi kampanyalarından faydalanarak bu 4 banka tarafından yapılan duyuru sonrasında işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Son başvuru tarihi 31 Mart...

31 Mart tarihine kadar bu 4 banka üzerinden dilediğiniz seçerek kendinizi uygun olan banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabileceğiniz gibi aynı zamanda bu bankaların üzerinde bir hesabınız varsa şubelere gitmeden de kredi kullanabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. 31 Mart tarihine kadar banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullanacağınız masrafsız ve gelir belgesiz ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirecek ve 31 Mart tarihine kadar kendi hesaplarını en düşük faizlerle 30.000 TL ödeme alabilecek.

Akbank ve Garanti Bankası şubeleri üzerinden de kredi başvuruları alınmaya devam ederken bu bankalarda hesabı olan kişiler Akbank hesabı olması durumunda direkt uygulaması üzerinden Garanti Bankası uygulaması olması durumunda ise Garanti mobil uygulaması üzerinden 30.000 TL kredi kullanabilmektedir...

Ziraat Bankası ve Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman özellikle de kendi maaş müşterilerine en düşük faiz oranları ile birlikte tüketici kredisi veren bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden sizler de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve bu bankaların yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde ödeme alabileceksiniz. 4 banka üzerinden gerçekleştirilen bu kampanyada, kredi faiz oranlarını güncel olarak öğrenmek istiyorsanız, bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz.