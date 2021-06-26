4 Ay Geri Ödemesiz, 10000 TL ve 30000 TL Arasında, Bayram Kredisi Anında Hesaplara Yatıyor!

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere bayram kredisi kampanyası geldi. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda bankalardan yapılan kampanyalara katılarak onay alabileceklerdir. Pandemi süresinde kredi vermeye devam eden bankalar, bayram yaklaşması ile birlikte, Ramazan bayramında verilen kredileri şimdilerde ise, Kurban bayramı için güncellediler. Bankalar bu kampanyalar ile birlikte, 4 ay kadar erteleme yapacaklardır. 30 bin TL'ye kadar sizlere kredi fırsatı verilirken, hemen onay alabileceksiniz. Bankalar kendi internet sitesi üzerinden yaptıkları bu kredi kampanyaları ile birlikte, müşterilerine en fazla 36 ay vade ve en düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacaklardır. İşte kredi veren bankaların yaptıkları kredi duyuruları...

ING Bank 30 bin TL Anında Hesaplarda Olan Kredi Kampanyası

ING Bank üzerinden 30 bin TL anında hesapta olan kredi kampanyası için, belirli şartlara göre krediler verilecektir. Hemen krediyi hesaba atmak istiyorsanız banka sizlerin ing bank müşterisi olmanız durumunda bu krediyi hesabınıza atacaktır. İng bank internet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanan kişiler, bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. ING Bank üzerinden 30 bin TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre hemen kredilerini kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu için ayrıca banka şubesine kimlikle gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka 2 ay 3 ay ve bazı özel müşterilerine 3+1 ay erteleme yapmaktadır. Faiz oranları ise banka müşterinin kredi notuna göre işlem yapacaktır.

SMS ile Kredi QNB Finansbank'ta

Oturduğunuz yerden onay alacağınız banka QNB Finansbank. Banka yaptığı haber ile birlikte SMS atan kişilere 30 bin TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, hemen banka tarafından kredi kullanmış olacaksınız. Kredi kullanan kişilerde, bu kredi kampanyaları ile birlikte, 30 bin TL'ye kadar başvurularını banka şubelerinden yapabileceklerdir. SMS ile kredi onayı alan kişiler, kredilerini hesaplarına atmak istiyorsa, QNB Finansbank mobil uygulamasına girmesi gerekiyor.

Akbank Direkt Kredi Verecek

Akbank üzerinden verilen kredi kampanyası Direkt kredi olarak geçiyor. Banka 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredileri Akbank Direkt uygulamasından hemen hesaba atıyor. Kredi kullanmak isteyenlere banka internet şifresi ile giriş yaptıktan sonra işlem yapıyor. Kredi onayı alırsanız, banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve dilerseniz kredinizi anında hesabınıza atacaksınız. Akbank ayrıca SMS ile de kredi başvurusu alıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına gönderin. Anında sizlere kredi onayı verilecektir. Onaylanan kredi banka şubelerinden kullanılabilir. Akbank Direkt interet bankacılığı kullanmayan kişiler, banka ile irtibata geçerek hemen internet şifresi alabilirler. Akbank Direkt uygulamasına şifreniz ile giriş yaparak 10000 20000 30000 TL kredi alabileceksiniz.