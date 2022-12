4 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 4 aralık 2022 tarihinde kendilerini sakin hissedecek ve berrak bir gün geçirecektir. Arabaları ya da iş arkadaşları ile eski anlaşmazlıkları çözmek isteyecek olan burç sahipleri bu durumun kendilerine çok fayda gösterdiğini görecektir. Geçmişin yüklerinden kurtulacak olan koç burçları olumlu davranışlar ile desteklenecek ve geleceklerini biçimlendirmek için yeni bir özgürlük alanı bulacaktır.

Boğa burcu 4 aralık 2022 tarihinde iş hayatlarının ve düşüncelerinin bir şekilde sınavdan geçirileceğini görecektir. Sınavın iyi gitmemesi durumunda suçu farklı birinin üzerine atmaya çalışacak olan boğa burçları bunun yerine sabırlı ve uyanık davranmalıdır.

İkizler burcu 4 aralık 2022 tarihinde her zamankinden daha saldırgan davranışlar sergileyebilir ve bu durum bazı insanları kendilerine düşman edebilir. Kendilerine her zaman eleştirel bir gözle bakmaları gerekli olan ikizler burçları başka insanlar ile aynı düşüncede olmadığı durumlarda ılımlı davranmalıdır. Daha sonra pişman olacakları fakat geri alamayacakları bazı sözler sarf etme eğiliminde olacak olan ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar bu sebeple kendilerinden yüzde yüz emin olmadıkları durumlarda bir şey söylemeden önce iki kere düşünmelidir.

Yengeç burcu 4 aralık 2022 tarihinde pek çok şeyin istedikleri gibi gitmediğini görecek ve nereye baksalar önlerinde engelliler ile karşılaşacaktır. Sakin bir tavırla ters gibi görünen durumları meydan okunacak gibi kabul ederek halletmeye çalışmaları gereken burç sahipleri bu durumun sonunda hiç beklemedikleri bir fayda ile de karşılaşabilir. Onların unutulmaması gereken konu yollarında karşılaştıkları her engelin yolculuklarına daha ilginç bir hale getirdiği olacaktır.

Aslan burcu 4 aralık 2022 tarihinde hayatlarında olan her şeyin tıkır tıkır işlediğini görebilir ve problemlerin üzerine gittikleri zaman neredeyse kendiliğinden çözüldüklerini tecrübe edebilir. Ne yazık ki gelecekte Aslan burçları için her an böyle olmayacaktır ve burs sahiplerinin bugünün kıymetini bilmesi gerekmektedir. Onlar için 4 aralık tarihinde tavsiye edilen durum arkadaş çevreleri ve aileleriyle zaman geçirmeleri olacaktır.

Başak burcu 4 aralık 2022 tarihinde işlerinin görünürde hiçbir neden yokken durmaya başladığını tecrübe edebilir ve önlerinde bulunan engelin etrafından dolaşarak ilerlemeye çalışabilir. Her ne kadar başak burçları için hedef dedikleri duruma ulaşmak uzun sürecek olsa da bunu yaparken oldukça önemli olan deneyimler kazanabilecekleri hatırlanmalıdır.

Terazi burcu 4 aralık 2022 tarihinde iş hayatlarından keyif aldıklarını hissedebilir ve bu sırada arkalarında karizmatik bir iz de bırakabilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durumu kibirli davranmamaları farklı projelere katılım göstermeleri olacaktır.

Akrep burcu 4 aralık 2022 tarihinde başkalarının ihtiyaçlarını öncelik verebilir ve takım ruhu ile hareket edebilir. Yeni günde ailelerine ihmal etmemeleri gereken burç sahipleri ve yükselen burcu akrep olanlar çözmeye giden yolu açmanın kendileri için kolay olduğunu görecektir.

Oğlak burcu 4 aralık 2022 tarihinde hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında İşlerin yolunda gittiğini görecek ve bu durumu çevrelerine de yansıtacaktır.