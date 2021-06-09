383 TL Taksit Ödemeyi Kabul Edenler Anında 10 bin TL kredisi hesaba yatacak

Aylık, 383 TL ile kredi taksit ödemesini kabul eden müşteriler Ziraat Bankasının yapmış olduğu bu kampanya ile 10000 TL kredi kullanabilecekler. Ülkemizin kamu bankası olan ve müşterilerinin ilk tercih ettiği bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri düşük faizli olarak alabileceklerdir. On bin TL ye kadar kredi ihtiyacı olan kişiler, 383 TL taksit ile Ziraat Bankası üzerinden hemen kredi başvurularını yapabileceklerdir. Üstelik bankanın müşterisi olan kişiler banka şubelerine gitmeden de kredilerini kullanabilirler. bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu haberiyle birlikte 10 bin TL kredi başvurusu için hangi şartlar gerekli, bununda açıklaması yapıldı. İşte detaylar.

Pandemi döneminden beri müşterilerinin kredi başvurusu için tercih ettikleri Ziraat Bankası haziran ayı itibari ile yeni bir kredi kampanyasına başlattı. Bankaların uyguladığı faiz düşüşünden yararlanan, Ziraat Bankası da 383 TL taksitle anında 10000 TL kredi verecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin, on sekiz yaşından büyük olması ve sigortalı bir iş yerinde çalışıyor olması yeterli. Ayrıca emekli olan kişilerde bu bankadan maaş almaları durumunda banka şubelerine gitmeden bu kredileri kullanabilecek.

Kredi başvurusu bankadan veya internetten yapılacak

Anında 383 TL taksitli kredi başvurusunu yapabilmek için banka şubelerine giderek işlem yapabiliyorsunuz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürmeyi unutmayın. Banka müşteri temsilcisi üzerinden Ziraat Bankası kredi başvuru formunu doldurarak, yapacağınız bu kredi başvurusunda 10 bin TL kredi onayı alırsanız, 383 TL aylık taksit ile 36 ay vadeli kredi çekersiniz. Bu kredilerde 3 ay erteleme de yapılacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları üzerinden butt limitlerde kredileri kullanabilecekler. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka şube yetkisinde krediniz onaylanacaktır

Online kredi verilecek

İhtiyaç kredisi başvurusunu, Ziraat Bankası üzerinden yapmak isteyen kişilerin eğer Ziraat Bankası hesabı varsa bu kredileri hemen kendi hesaplarına, atabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman onay almanız ile birlikte 383 TL taksitle 10000 TL krediyi, Ziraat Bankası, hesabınıza aktarılacaktır. Bu kredilerden yararlanmak isteyen kişilerin bankada hesabı olması ve banka internet bankacılığı şifresini almaları gerekmektedir.