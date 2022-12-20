3600 ek göstergede maaşlar kesinleşti! İşte 2023 ocak ayında alınacak zamlı maaş

3600 ek gösterge için detaylar 15 Ocak tarihi itibariyle netleşecek. Bu gösterge ile 3 bin vatandaşın emekli olması sağlanacak. Emekli olan vatandaşların yerine ise gençlerden istihdam yapılacak. 3600 ek göstergede maaş tablosu netleşti. İşte Ocak ayında alınacak zamlı maaş. 5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek göstergenin kimleri kapsayıp k apsamayacağı, maaşların ne kadar artacağı merak edilir halde. Peki 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak?

2023 Ocak Ayında Alınacak Zamlı Maaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için şunları söylemişti: "Şu anki verilerin rakamlarında Temmuz ayı enflasyon farkının bulunmuyor, aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak.” demişti.

Konuşmalarına devam eden Bilgin: “Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" diye açıklama yaptı.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesinden Sonra Emekli Maaşları

3600 ek gösterge planlama çalışmaları ardından alınan kararlar, emekli maaşlarını şöyle etkileyecek:

3 binden 3 bin 600’e artan memur emeklilerinde: 1.234 TL’lik artış olacak

2 bin 200’den 3 bin 600’e artan memur emeklilerinde: 1.391 TL’lik artış olacak

3 bin 600’den 4 bin 200’e artan memur emeklilerinde: 303 TL’lik artış olacak

2 bin 200’den 3 bine artan memur emeklilerinde: 157 TL’lik artış olacak