3600 Ek Gösterge Nedir, Çıktı Mı, Kimleri Kapsayacak?

3600 ek gösterge ile alakalı son dakika gelişmeleri bu haber ile alakalı güzel gelişmelerin yaşanmasını bekleyen memurlar ve emekliler tarafından merak edilmeye başladığında. Ek gösterge çalışmasında artık sona gelindi. 3600 ek gösterge çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Son Durum Nedir?

Alınan son dakika bilgisine göre yapılan çalışma adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı külliyesine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar ile yapmış olduğu görüşmenin yaklaşık olarak 2 saat devam ettiği açıklandı. Erdoğan'ın değerlendirmeleri dahilinde nihai halini alacak çalışma sonrasında yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği tarihte kamuoyu ile paylaştıracak.

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?

4 Ana meslek grubunun (öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis) kesinlikle bu düzenlemeden faydalanacağını dile getiren uzmanlar, kapsam içerisinde kamu görevlilerinin tamamına 500 ile 600 gösterge verilmesi söz konusu olacaktır. 3600 göstergesinin üzerinde ve altında olanları da aynı şekilde kapsaması söz konusu olabilir diyor.

Ek Gösterge Ne Demek

Ek gösterge genel itibariyle devlet memurlarının çalışırken maaşlarını ve emekli olduklarında ise ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kriterlerden biridir.