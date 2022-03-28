3600 Ek Gösterge Çalışmalarında Son Durum Nedir? 3600 Ek Gösterge Çıktığında Hangi Meslek Gruplarını Etkileyecek? Son dakika gelişmeleri haberimizde sizlerle. Alınan bir son dakika haberine göre hükümet tarafından emekli maaşlarına zam yapılması müjdesi geldi. Buna göre maaşlara %40 oranında zam yapılması planlanıyor. Emekli, memur maaşlarına zam detayları netlik kazandı.

Türkiye'de milyonlarca memur emeklisi ile memuru oldukça yakından ilgilendiren son dakika bir gelişmesi yaşandı. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri dahil olmak üzere pek çok meslek grubu çalışanını oldukça yakından etkileyecek son dakika bir gelişme yaşandı.

3600 ek göstergenin emekli maaşları ile tazminatlarını doğrudan etkileyeceğini açıklayan Sağlık Sen genel başkanı Semih Durmuş, uzun senelerdir devlet memurları bu hakkın verilmesi açısından mücadelelerine devam ediyordu. Bu mücadelenin olumlu neticelerinin alınması ise bugünlere ve kendilerine nasip olduğunu söyledi. 3600 ek gösterge resmi bir hal aldığında emekli maaşları ile tazminatları doğrudan bir şekilde artış yaşanacak. Önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu 3600 ek gösterge ile alakalı emekli maaşlarında %30 oranında bir artış yaşanması beklenirken diğer taraftan emekli tazminatlarına da %30 ile %40 arasında bir artış yaşanması söz konusu olacak. Vatandaşlar, emekli olduklarında da yaşam standartları çalışırken ki gibi devam ettirebilecek.

Tazminatlarda %40 Oranında Bir Artış Yaşanması Söz Konusu

Uzun senelerdir devlet memurları bu halkın kendilerine verilmesi açısından mücadele ediyordu. 3600 ek göstergenin yasal bir hal alması ile beraber emekli maaşlarında %30 lik bir artış yaşanması beklenirken diğer taraftan emekli tazminatlarında da %30 ila %40 arasında bir artış yaşanması bekleniyor.