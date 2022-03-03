3300 TL Hesaplarınıza Yatmış Olabilir! Kontrol Edin

Başvuru Yapan Herkese 3.300 TL Ödeme Yapılacak! Son Dakika Kampanyasına Kimler Katılacak Detaylar Belli Oldu…

Başvuruda bulunan herkese 3.300 TL ödeme yapılacağı bildirildi, son dakika kampanyasına kimler katılacak detaylar haberimizde…

Nakit ihtiyacı hisseden, düşük limitli nakit kredisi kullanmak isteyenleri düşünen Finansbank yeni bir kampanya ile ön plana çıkmayı düşünüyor. Kampanya ile ilgili duyurusunu yapan bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre başvuru yapacak olan kişilere 3 bin 300 yüz TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Kimlik numarası üzerinden ödeme yapılacak olan bu kampanyada nakit sıkıntısı yaşayan herkesin oturduğu yerden başvuru yaparak onay alabilecek. Finansbank üzerinden başvuru yapılarak kredi kullanılabilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kampanyada 36 ay vade bulunmaktadır. Ödeme tablonuzu oluşturarak nakit ihtiyacınızı karşılamak için sizler de kampanya ya katılım sağlayabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nakit ihtiyacını gidermek için banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için en kolay başvuru yöntemi SMS ile başvuru yapma gelir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli nakit kredi imkânından faydalanmak istiyor ise Finansbank üzerinden TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya mesaj atarak başvurularını yapabilirler.

Finansbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numaraları ile başvuru yaptıklarında otomotik olarak sistem üzerinden sorgulama gerçekleştirilir. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi kampanyasında ne kadar kredi alınacağı hakkında ilgili kişilere mesaj gönderilerek geri bildirim yapılır. SMS ile yapılan kredi başvurularında kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek onaylanmış tutarı kullanabilirler.

Finansbank üzerinden uygulanacak olan kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşların bankada hesaplarının bulunması durumunda şubelere gerek duymadan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusuna katılım sağlamak için mobil uygulama kullanılabilir. Mobil uygulama ile kredi başvurusu yapılabilir. Başvuru yapılması halinde kısa sürede kredi onayı alınarak konu ile ilgili bilgilendirme 5 dakika gibi kısa sürede geri bildirim olarak ilgili kişiye bildirilir. Onaylanmış olan tutarı hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.