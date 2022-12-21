3280'e kimlik no SMS gönderen vatandaşlara Denizbank 15 bin TL veriyor! Yarın sabah 09.00'da hesapta

Denizbank düşük faizli 15 bin TL ihtiyaç kredisi verecek... 3280'e kimlik no SMS gönderen vatandaşlar bankaya akın etti. Son zamanlarda yaşanan zamlardan dolayı birçok kişi için para büyük bir sıkıntı haline geldi. Buna bağlı olarak eş dost akrabanın kapısını çalmak yerine bankalardan ihtiyaç kredisi almak daha cazip hale geliyor. İşte buna karşılık Denizbank’da ihtiyacı olan kişiler için mesaj göndermesi halinde 15 bin TL lik bir ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Denizbank cebimde kredi başvurusu Aralık 2022

Denizbank tarafından yapılan bu girişime göre Cebimde Kredi başvurusu yapmak için aralarında birer boşluk bırakıp ardından KREDİM, T.C. kimlik no, doğum tarihi bilgilerini de yazdıktan sonra da 3280’e kısa mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir.

Denizbank’ın resmi internet sitesinden de yapılan duyuruya göre de yeni kredi kampanyasına bağlı olarak bu kampanyanın da üst limiti daha çok 55 bin TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda da kredinin başlangıç faizinin yüzde 2,08 olarak açıklamakta olan banka, örnek hesaplama tablosu da şu şekildedir.

- Kredi tutarı: 10 bin TL

- Faiz oranı: Yüzde 2,08

- Vade sayısı: 12 ay

- Taksit tutarı: 980,78 TL

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu için cebimde kredi SMS yolu ile sizde 55 bin TL’ye varana kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

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