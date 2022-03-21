32 günlük mevduat hesabı faizi ne oldu? En yüksek faiz getirisi olan bankalar…

Birikimlerini değerlendirmek isteyenlere müjde geldi. Bankalar mart ayı faiz oranlarını açıkladı! Peki, en yüksek faiz getirisi olan bankalar hangileri? Detaylar haberimizin devamında…

Giderek zorlaşan hayat şartları karşısında birikimini değerlendirmek isteyenler için faiz oranları yayınlandı. Mevcut birikimlerini kısa süre içinde arttırmak isteyenler için mart ayına ait banka faizi getiri oranları açıklandı. En yüksek faiz getirisine sahip bankalar, Alternatif Bank ve Fibabanka oldu.

Faiz getirisinde zirveyi paylaşan bankalar: Alternatif Bank ve Fibabanka

Alternatif Bank ve Fibabanka faiz getirisinde zirveyi gördü. Özel banka statüsünde hizmet vermekte olan Alternatif Bank ve Fibabanka, 32 günlük mevduat hesabı faiz getirilerini duyurdu.

Herkesin merakla beklediği faiz oranı açıklandı. Alternatif Bank ve Fibabanka mart ayı faiz oranlarını 20,50 olarak düzenledi. Belirlenen bu oran dikkate alındığında Alternatif Bank ve Fibabanka’ya 50.000 TL yatıran birikim sahiplerinin kazançları 853,70 TL olarak belirtildi. Peki, ‘Diğer bankaların mart ayı faiz oranları ne oldu?’ bu sorunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Şimdi ilgili bankaların 50.000 TL tutarında birikime sahip olan müşterilerin ne kadar kazandıklarına bakalım.50.000 TL tutarında birikime sahip olan müşterilerin kazandıkları miktarlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Anadolu Bank:780,82 TL

Odea Bank:760 TL

ON Hesap:843,29 TL

ING Bank:749,59 TL

Enpara: 603,84 TL olarak hesaplandı.

Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ve yapacağınız yatırım ile ne kadar para kazanacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca yüksek limitli mevduat işlemlerinizde banka sizlere hemen sonuç vermektedir. Özel faiz oranlarını banka şubelerinden alabilirsiniz.