32 Günlük 1.284 TL Para Kazandıran Mevduat, Banka Tarafından Duyuruldu!

100.000 TL yatırım yapmak isteyenler için son zamanlarda en çok tercih edilen yöntem, mevduat yatırım yöntemleridir. Mevduat hesabı açmak isteyenler, belirli faiz oranları ile QNB Finansbank'tan uygun faizlerle işlem yaparak 32 günlük yatırımlarını kolayca yapabilmektedirler. 100.000 TL yatırım yaparsanız, 32 gün sonunda 1.284 NET para kazanmış olacaksınız. Bu kampanya için duyuru yapan QNB Finansbank, hoş geldin faizi ile müşterilerine yeni bir yatırım imkanı sağlayacağını duyurdu.

Yastık altında olan paralarınızı ve yatırımlarınızı bankalardan faiz ile işletebilirsiniz. Bankalar bu paraları kendi şubelerine müşterilerin yatırması için çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar. QNB Finansbank'ta yeni yaptığı bu kampanya ile internet üzerinden işlem yapacak kişilere, uygun faizlerle başvuru almaktadır. 32 günlük yıllık faiz oranı .39 olarak veriliyor. Bu faiz oranı sadece internet üzerinden işlem yapacak olan kişilere verilmektedir. 32 günlük, haricinde günlük ve haftalık olarak da işlem yapabileceksiniz.

100.000 TL 32 günlük Aylık Ödeme

Mevduat Tutarı : 100.000 TL

Vade: 32 günlük

Faiz Oranı: .39

Aylık net kazanç: 1.284 TL

Vergi: 67, 60 TL

Brüt net kazanç: 1.352 TL

Nasıl Hesap Açabilirim?

Bu hesaba başvuru yapmak istiyorsanız, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden e-vadeli mevduat hesabı açmanız gerekmektedir. Uygulama veya internet şubesine girdikten sonra, Hesaplar > Hesap Açma > Vadeli Hesap Açma menülerini takip edereki, yatırımlarınız için mevduat hesabı oluşturabilirsiniz.

Eğer internet bankacılığı şifreniz yoksa, bankadan veya internet sitesinden şifrenizi alabilir, sıfırlayabilirsiniz. QNB Finansbank müşterisi değilseniz, hesap açmak için banka şubelerine gidebilir, daha sonra internet şifresi alarak buradan hesap açılışı yapabilirsiniz. QNB Finansbank şubesinden eğer mevduat hesabı açarsanız, bu faiz oranlarından daha düşük faiz oranları ile hesap açabilirsiniz.