31 Kişi Porto Riko Yakınlarında Tekne Alabora Olduktan Sonra Kurtarıldı

Porto Riko yakınlarındaki ıssız bir adanın kuzeyinde bir teknenin alabora olmasının ardından en az 11 kişi öldü ve 31 kişi kurtarıldı.

Perşembe günü kurtarma işlemini gerçekleştiren ABD Sahil Güvenliği, hayatta kalanların çoğunun Haiti veya Dominik Cumhuriyeti'nden geldiğini söyledi.

Sahil Güvenlik sözcüsü Ricardo Castrodad, "kitlesel kurtarma çabalarının" Cuma gününe kadar gece boyunca devam ettiğini söyledi.

"Elimizden geldiğince çok insanı kurtarmaya ve mümkün olduğunca çok sayıda kurtulan bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Ölümcül olay, Haitililerin ve ABD'ye tehlikeli su geçişine çalışan diğer göçmenlerdeki artışın ortasında geldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması'na göre, Ekim 2021'den Mart 2022'ye kadar, Dominik Cumhuriyeti'nden 571 Haitili ve 252 kişi, Porto Riko ve ABD Virgin Adaları çevresindeki sularda gözaltına alındı.

Ajansa göre, 2021 mali yılında, 2020 mali yılında yakalanan 22 Haitili ve 313 Dominikli ile karşılaştırıldığında, 310 Haitili ve 354 Dominikli gözaltına alındı.

Olay, ABD Sahil Güvenlik ve Dominik donanmasının Cumartesi günü Porto Riko ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki hain bir bölge olan Mona Pasajı'nda 68 göçmeni kurtarmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Haiti'den geldiğine inanılan bir kadın bu olayda öldü.

Yetkililere göre, Perşembe günü kurtarılanlar, 11 kadın ve 20 erkek, sekizinin yerel bir hastanede tedavi edildiği Porto Riko'ya götürüldü.

11 ölünün kimlikleri bilinmiyordu.

Haiti'den kaçan insanlardaki artış, ülkede kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce insanı öldüren çetelerle ilgili şiddetteki artışa eşlik etti. Birleşmiş Milletler'e göre, cinayetler ülkede yüzde 17 arttı.

Bu arada adam kaçırma olayları yüzde 180 arttı. En son Pazar günü, sekiz Türk vatandaşı Dominik Cumhuriyeti'nde bindikleri bir otobüsten inmeye zorlandı ve Haiti'de kaçırıldı.

BM, geçtiğimiz hafta, Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinin ardından siyasi bir kriz yaşayan ülkede "güvenlik ve insan haklarının hızla kötüleşmesi" konusundaki endişelerini dile getirdi.