31-Aralık tarihinde başladı: Emeklilere 30 bin TL ödeme için kararı verildi! Bankalar ödeyecek

Emekli maaş alan vatandaşlara 30000 TL kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden 30000 TL nakit ödemesi alabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 30000 TL 36 ay vadeli nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar, ocak ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte aşağıdaki bankalar üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte kredi ödemelerine hemen gerçekleştirebilmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden 30000 TL ödeme almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak sizlere ödenecek olan nakit kredi ödemelerinden faydalanmak için banka müşterisi olmanız yeterlidir.

Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvurularında, ihtiyaç kredisi olarak hızlı bir şekilde ödeme alabilmektedir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

31 Aralık tarihi itibariyle emekli maaşını bu bankadan alan ve daha önce kredi kullanan tüm vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak da hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir. 31 Aralık tarihi itibariyle düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödeyecek olan bu bankalar 5 dakika içerisinde sonuç verecek sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır.