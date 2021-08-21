30.000 TL Kredi Desteği Onaylandı, Başvuru Yaparak Alınacak

30.000 TL kredi desteği başladı. 30 bin TL'ye kadar kredi desteği veren bankalar hangileridir? 30.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu hangi bankalardan hızlı bir şekilde yapılır. Sizlere yaptığımız araştırma sonucunda vereceğimiz bankalar üzerinden nasıl kredi kullanabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kullanacağınız krediler de ilk taksit ödemesi 90 gün ertelemeli olarak da alabiliyorsunuz. Sizlere bu kredilerin başvuru şartlarını verelim...

Akbank 30.000 TL kredi desteği başvurusu

Özel bankalardan olan Akbank ihtiyaç kredilerinde 30 bin TL'ye kadar onay veriyor. Sizlerde bu banka üzerinden hem bankaya giderek hem de bankaya gitmeden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS atarak da ne kadar onay alacaklarını öğrenebilirler. Akbank SMS kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 44 25 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderim yapın. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız.

Akbank'tan hesabı olan müşteriler ise bankaya gitmeden kredi kullanabiliyor. Bunun için Akbank Direkt uygulamasını açmanız gerekmektedir. Akbank Direkt uygulamasını açtıktan sonra kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Akbank kredi başvurusu yaptıktan sonra eğer onay alırsanız bu krediyi hemen hesabınıza atacak ve hesabınızdan istediğiniz zaman çekebileceksiniz. Üstelik hafta sonu dahil ve mesai saatleri dışında da 30.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

TEB Bankası kredi başvurusu

Pandemi döneminde TEB Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. 30 bin TL'ye kadar verilen bu krediler de SMS atarak ne kadar onay alacağınıza görebiliyorsunuz. Bunun için TC kimlik numaranızı yazdıktan hemen sonra bu mesajı 44/66 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

TEB Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediyi de hemen kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde dilerseniz 3 ay dilerseniz de 2 ay erteleme yapabiliyorsunuz. TEB Bankası internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de müşterilerine kredi desteği vermektedir.

Denizbank 30.000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden 30.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için SMS atmanız gerekmektedir. Cep telefonundan Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 32 80'e gönderin.

Kredi sonucu 5 dakika içerisinde mesaj attığınız cep telefonuna gelir. Eğer onay aldıysanız ne kadar onay aldığınızı gösteren bir limit gözükecektir. Bu onaylanan limiti en yakın DenizBank şubesine giderek kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden hesabınız varsa da internet bankacılığı şifresi alarak şubelere gitmeden de kredinizi kullanabiliyorsunuz. Bunun için Denizbank mobil uygulamasına girebilirsiniz.

Denizbank mobil uygulamasına girdikten sonra ihtiyaç kredisi bölümünden kredi başvurusu yaparsanız kredi sizin hemen hesabınıza atacaklardır.

30.000 TL kredi kullanacaksınız maaş aldığınız banka üzerinden de hızlı bir şekilde kimliğiniz de kredi kullanabilirsiniz. Maaş aldığınız banka ayrıca sizlere internet bankacılığı üzerinden de kredi imkanı sağlıyor. İlk tercihinizi bu şekilde de yapabilirsiniz.