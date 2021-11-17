30.000 TL Kredi Aynı Gün İçinde Verilecek, 60 Ay Vadeli Olacak, 3 Ay Ertelemeli Kredi Sunulacak

Aynı gün içinde 30.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? 30.000 TL 60 ay vadeli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 30.000 TL kredi başvurusu şartları hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

Bankaların yaptıkları kredi kampanyalarından en çok tercih edilen kampanya ihtiyaç kredileri kampanyalarıdır. Bireysel ve ticari müşterilerin en çok tercih ettirdiği kampanyalardan birisi olan ihtiyaç kredileri bankalar tarafından sürekli olarak güncellenmektedir. Bu son faiz güncellemelerinden sonra 30.000 TL kredi almak isteyenlerde uygun faizlerle kredi alma şansına sahip olacaklardır.

30.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı almak istiyorlarsa banka politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir. Banka şartlarına uygun olmayanlar kredi başvurusu yapsalar dahi kredi onayı alamazlar ve daha da kredi notunu düşürürler. Kredi notu düşük olan kişiler bankalardan kredi haricinde kredi kartı başvurusu bile yapamazlar. Bu sebeple kredi alacaksanız kredi notunuzun önemini bilmeniz gerekiyor. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankalardan 30.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız aşağıdaki bankalardan hemen aynı gün içinde başvurunuzu yapabilir kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 30.000 TL Kredi Başvurusu

Bu banka kamu bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle kredi imkânı sunmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer bu bankadan maaş alıyorsa 100.000 TL’ye kadar kredi alabilirler. 30.000 TL krediler içinde aynı banka şartları yeterlidir. Kredi Başvurusu yapacak olan kişinin özel sektörde çalışıyor olması durumunda en az 6 aylık sigortası olması gerekmektedir. Kimlikle birlikte size en yakın Ziraat Bankasına giderek 30.000 TL kredinizi 60 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 30.000 TL Kredi Başvurusu

TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Bu şekilde ne kadar kredi onayı alacağınızı öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notunun 1300 ve üzerinde olması bankalarda bir icralık durumu olmaması durumunda işlem yapabilirler. Her başvuran kişinin kredi onayı aldığını söyleyemeyiz. Banka şubelerinden veya internet bankacılığından kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yaparsanız bankaya gitmeden de hesabınıza paranızı aktarabilirsiniz.

Garanti BBVA 30.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti BBVA ihtiyaç kredilerinde kredi alacak olan kişinin en az 3 aylık sigortası olması durumunda kredi alabilmektedir. Eğer yeni işe başladıysanız ve sigortanız düzensiz yatıyorsa bu banka size onay vermeyecektir. İnternet sitesinden de başvuru yapmanız mümkün. Banka şubelerinden yapılan başvurularda 5 dakika içinde size sonuç verilecektir. 30.000 TL kredi kullandığınızda banka size 60 ay vade ile işlem yapacaktır.

ING 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

ING üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 30.000 TL ve üzerinde kredi alabilmeleri ve bu bankanın uygun faizlerinden yararlanabilmeleri için kredi notunun 1.500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi başvurusunu isterseniz banka şubelerinden, isterseniz de internet sitesinden yapabilmektesiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra aynı gün kredi sonucunu alır, aynı gün dilerseniz krediyi kullanabilirsiniz. ING kredisi olarak verilen bu kredilerde 60 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.

Aktifbank 30.000 TL İhtiyaç Kredisi

Kredi notu düşük olduğu için kredi alamayanlar için kampanya yapan bankalardan birisi Aktifbank olmuştur. 30.000 TL krediyi 60 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İnternet başvurusu yapan müşteriler kredi onaylandığında adreslerinde kredilerini kullanacaklardır. Aktifbank üzerinden verilen passolig kartınız varsa, bu kartın üzerinden online olarak başvuru yapabilir ve onaylanan krediyi anında hesaba atabilirsiniz.