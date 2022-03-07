3000 TL’lik ve 6000 TL’lik Ödeme T.C. Kimlik Numarasına Yatırılacak. 3.000 TL ve 6.000 TL aralığında ödeme, T.C. kimlik numarasına göre ödeme yapılacak, bu duyuruyu kaçırmak istemeyenler başvuruyu kaçırmamalı.

Nakit olarak paraya ihtiyacı olanlara özel olarak düzenlenen bu kampanyada T.C. kimlik numarasına uygun olarak 3000TL ve 6000TL kazanmak ihtimali vardır. 3000 TL ve 6000 TL ödemeyi hesabına almak isteyenler, bankanın uyguladığı kredi şartlarına uyum sağlamak kaydıyla gelir belgesiyle beraber ve imza da gerektirmeyen bir uygulama ile sadece kimlik ibrazı sayesinde bu ödemelerin alınması mümkündür. 3000 TL ve 6000 TL arasında ödeme almak isteyen kişiler, başvuru sonrasında banka tarafından bilgilendirilerek ne kadar bir miktar için onay alınacağını ve de hangi faiz oranının uygulayacağı iletilecektir. Kimlik numarası ile başvuru yapıldığında miktarı ne olursa olsun banka tarafından destek alınabilecektir.

3000 TL ve 6000 TL ödeme başvuru yapılması halinde gerekli olacaktır. 19 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bu kampanyaya başvurabilir. Birden fazla banka tarafından yürütülen bu kampanyalar ile tarafınıza bekleme olmadan anında sonuç bilgisi iletilmektedir. Bu ödemeleri de 36 ay vade ile beraber uygun faiz oranı kullanarak işlem yapmak mümkündür.

Akbank 3000 TL ve 6000 TL ödeme başvurusu

Akbank, resmi web sitesinde 3.000 TL ile 6.000 TL arasında kişilere ödeme yapacağı bilgisini paylaştı. Başvuru yapmak isteyenler için bankanın mobil uygulaması üzerinden giriş yapmak da mümkündür. Ek olarak da SMS atarak da başvuru imkanı vardır. Akbank, 3000 TL ve de 6000 TL kampanyalı ödemenin geri ödemelerinde ise düşük faizli kredi imkanı sunmayı planlamaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Kredi boşluk TC Kimlik numarasını yazarak 4425'e mesajı göndermeleri gereklidir. Gönderilen mesaja bağlı olarak 3000 TL ve 6000 TL ödemeye başvuru yapmış olunacaktır. İlk taksit 3 ay erteleme ile hesaplanabilirken ödeme planı da kişiye özel oluşturulabilmektedir.

QNB ve Finansbank’tan da Ödeme Var

QNB Finansbank da söz konusu bu kampanyaya katılmıştır. Bu banka üzerinden kredi kullanmak isteyen müşterilerin, kredi çekmek için SMS gönderebilir. Cep telefonu mesaj alanına giriş yaparak T.C. kimlik numarası yazıp 5030'a göndermek gereklidir. Onaylanan tutar hakkında daha fazla bilgi almak için QNB Finansbank resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz.