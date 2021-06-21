3000 TL Verilecek, Başvurular Başladı, 20 Yaşından Büyük Olmanız Yeterli

Para ihtiyacı olan kişiler için yeni bir duyuru yapıldı. 3000 TL kredi almak istiyorsanız, bazı bankalar kampanya başlattı. 20 yaşından büyük olan ve TC kimlik numarası olan herkes bu başvuru yapabilecek. Kredi kullanarak 3000 TL nakit imkanından faydalanabileceksiniz. 3000 TL kredi kampanyası için bankalar, özellikle acil para ihtiyacı olanlara ve kredi onayı alamayanlara bu kredileri verecekler. Kamu bankaları ile birlikte, bazı özel bankalar bu kredi kampanyasına katıldığını resmi internet sitesinde duyurdu. Sizlerde 3000 TL kredi kullanabilir ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Şimdi sizlere kredi veren bankalar ve bu bankaların kredi şartları hakkında bilgiler verelim...

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası 3000 TL kredi başvurusu için bankaya gitmenize gerek yok. 3000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak kredilerini kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu için banka müşterisi olan kişiler, bankanın internet bankacılığına girerek veya bankanın mobil uygulaması olan Ziraat Mobil uygulamasına girerek, kredi başvurularını yapacaklardır. Banka şubesine giderek işlem yapacak olan kişiler, sadece kimlikle giderek başvurularını bırakabilirler.

TEB 3000 TL Kredi Başvurusu

TEB 3000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. SMS kredi başvurusu için TC Kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapılmaktadır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri banka tarafından sunulacaktır. TEB bankası onaylı krediler için 36 ay vadeli işlem yapılacaktır.