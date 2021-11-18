3000 TL ve Üzerinde Geliri Olanlara Ödeme Yapılacak, 3 Banka Birleşti, Son Dakika

3.000 TL maaşı olanlara yüksek limitli kredi veren bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. Sizlerde 3.000 TL civarında maaş alıyorsanız, bazı bankalardan yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda maaş alanların kredi başvurusunu nasıl yapacağını ve başvuru şartlarının nasıl olacağını söyleyeceğiz. Aşağıda vereceğimiz bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi almak istediğiniz zaman bankalar, maaş durumunuza göre onay vermektedirler. Sizlerin eğer düzenli bir geliri varsa, bu kredileri almanız da bir sıkıntı yoktur. Yalnız bankalar ne kadar gelir durumunu önemsese de kredi notunuza bakarak da onay vereceklerdir. Kredi notu düşük olan veya banka sicili bozuk olan kişiler bu kredileri kullanamazlar. Eğer maaşınız 3.000 TL civarındaysa ve banka sicilinizde sıkıntı yoksa, aşağıda vereceğimiz bankalardan yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Maaşa Göre Kredi Kampanyası

Ülkemizin kamu bankası olan ve başvuru yapmanız için en uygun banka olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar aynı gün içinde kredi onayı verecektir. Kredi onayı aldığınızda aynı gün kredinizi kullanırsınız. Bu bankadan maaş alıyorsanız maaşınızın 22 katına kadar, almıyorsanız da 15 katına kadar kredi kullanmanız mümkündür. Banka sigortalı olarak çalışan müşterilerin en az 6 aylık sigortalı olmalarını isteyecektir. Ayrıca daha önceden de sigortalı gününüzün olması şarttır. Yeni işe başlayanlar bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanamazlar. 36 ay vadeye kadar verilen kredilerde 3 ay erteleme imkanı da bulunmaktadır.

QNB Finansbank Maaşı 3.000 TL Olanlara Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden yüksek limitli kredi almak istiyorsanız banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Banka 50.000 TL’ye kadar online olarak veya Mesaj atarak sizlere kredi imkanı sunacaktır. Mesajla kredi başvurusu yaptığınızda sistem otomatik olarak, size onay verecektir. Ama eğer bankadan başvuru yapacaksanız, gelir belgeniz ve kimliğinizle işlem yapmanız gerekiyor. İşlem yapacak kişiler onay almaları durumunda anında onay alabileceklerdir.

Halkbank Kredi Başvurusu

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Eğer maaşınız bu bankadaysa 100.000 TL’ye kadar kredinizi sadece kimlikle kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin sigorta durumunuza bakacaktır. Kredi başvurusu yapan müşteriler sigorta durumu en az 6 aydır kesintisiz olması gerekmektedir. Aksi durumda onay alamayacaklardır. Kesintisiz sigortası olan veya emekli olan kişiler Halkbank üzerinden bu kredileri kullanabilirler.

3.000 TL maaşı olanlar, bu bankadan ve diğer verdiğimiz bankalardan borç kapatma kredisi de alabilirler. Bu bankalardan alınacak krediler, diğer banka borçlarınızı kapatmak için verilecektir. Kredi veya kredi kartı borçlarınızı kapatarak hemen tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. Bu kredilerde diğer krediler gibi 36 ay vadeye kadar verilecektir.

Sizlere bu yazımızda 3.000 TL maaşı olan kişilerin yüksek limitle kredi alacakları bankalar hakkında bilgiler verdik. Eğer bir bankadan maaş alıyorsanız ilk olarak o bankadan kredi başvurusu yapmayı deneyiniz.