3000 4000 5000 TL Kredi, İhtiyacı Olanlar Hesabına Atıyor, 3 Ay Sonra Ödemeye Başlıyor

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şartlarına uygun olması durumunda, 3000 4000 5000 TL kredileri hiç bir sorguya girmeden, gelir belgesiz alabileceklerdir. Bankaların ortak olarak vermiş oldukları bu karar ile birlikte, banka hesabı olan kişilerin, acil para ihtiyaçları olması durumunda, hemen kredi onayı alacakları duyurusu yapıldı. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabilirler. Üstelik kredilerde bankalar 3 ay erteleme imkanı da sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank ve Denizbank bu kredi kampanyası için kendi internet siteleri üzerinden duyuru yaptı. İşte haber24.com olarak sizlere bu kredi detaylarını verelim.

Pandemi döneminde bankalar, sürekli güncel krediler ile müşterilerine umut oluyor. Bu bankaların yapmış olduğu son kampanya da ise, acil para ihtiyacınız olduğunda bankaya gitmeden hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Bankalar bu kredi için de bazı şartlar açıkladı. Kendi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapılan duyurular ile birlikte, 3000 4000 5000 TL kredi ihtiyacı olan kişiler, bu kredileri internet üzerinden hesaplarına atabilecekler. Bankalardan icralık olan kişiler, kredi kullanmak istiyorlarsa, ilk önce icralık borçlarını kapatacak daha sonra onay alacaklardır.

Denizbank, Akbank ve İş Bankası Düşük Faizle Verecek

Denizbank, Akbank ve İş Bankası 3000 4000 5000 TL kredileri düşük faiz oranları ile veriyor. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygunsa internet bankacılığı üzerinden kredi alabilecekler. 3000 4000 5000 TL için mobil uygulama haricinde Denizbank ve Akbank üzerinden SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, Denizbank'ta 3280 numarasına Kredim TC KİMLİK yazarak, Akbank'ta ise 4425 numarasına Kredi TC KİMLİK yazarak başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan Anında Onaylı Kredi Dönemi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden anında onaylı kredi verilecek. 3000 4000 5000 TL ihtiyacı olan kişiler, banka hesabı olması durumunda mini kredi adında bu kredileri bankaya gitmeden de kullanabilecekler. Kredi kullanmak isteyenler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi alabileceklerdir. İhtiyaç durumunda size en yakın banka şubelerine de giderek kredi başvurusu yapabileceksiniz.