30 Eylül'de Denizbank Dolup Taşacak! Sebebi ise 100.000 TL Nakit Kredi Olacak! Duyuru Yapıldı...

Denizbank, başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde 100000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini, resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve bankadan 30 Eylül çok düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirler. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle bireysel müşterilerine emekli olmasıyla birlikte uzun süredir aynı işyerinde çalışıyor olması ve banka kredi puanı uygun olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. 24 ay vadeli kredi alabileceğiniz bu kampanyadan üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak da 100000 TL kredi kullanabilir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredim TC kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermesi durumunda, Denizbank'ın başlatmış olduğu, cebimde kredi kampanyasına katılabilir. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerden kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılacak, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, vatandaşlara sunulacaktır.

Denizbank üzerinden ayrıca mobil uygulamaları kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Denizbank üzerinden mobil uygulamalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeleri yapılacak ve hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredileri kullandırılacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli olarak bu krediler alabileceğini de söylemek isteriz.