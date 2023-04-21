3 Kamu Bankası Duyurdu: TC Kimlik İle Artık Tüm Banka Borçlarınızı Devlet Destekli Olarak Kapatın!

Kamu bankaları üzerinden başlatılan borç kapatma kredisi kampanyaları, banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için avantajlı bir fırsat sunmaktadır. Bu kampanyalar dahilinde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredi imkanından faydalanabilirler. Acil ihtiyaçlarınız için başvuru yapabilir ve 5 dakika içinde sonuç alarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyalarına katılan vatandaşlar, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilirler. Kampanyaya dahil olan vatandaşlar, işlem yapacakları banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredilerde, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde ödeyebilirsiniz. Ayrıca, 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde, belirli şartları uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullandırımı da gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank İle Borçlarınızı Kapatabilirsiniz

Emekli olan ve emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda daha yüksek limitlerde kredi alabilirler. Kampanyaya katılmak için banka şubelerine giderek kimliğinizle başvuru yapabileceğiniz gibi, internet sitesi üzerinden de başvuru formunu doldurarak onay sürecini takip edebilirsiniz.

Bu kampanyalar, banka borçlarınızı kapatmanız için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmanıza da imkan sağlamaktadır. Başvuru yaparak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan kredileri kullanabilir ve borçlarınızı tek bir yerde ödeyerek, ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.