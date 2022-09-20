3 gün içinde son dakika: DenizBank hesabınıza ödeme almak için işlem yapmanız gerekiyor...

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere 3 gün içerisinde gelir belgesiz olarak yüksek limitli krediler vereceğini açıkladı. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte Denizbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar Bu bankanın kampanyalarına katılarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyor ve banka kredi puanına göre de düşük faizli kredileri gelir belgesiz alabiliyor.

Denizbank yapmış olduğu yeni kampanyada bireysel müşterilere hızlı bir şekilde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi vereceğini ve bu kredilerde 3 gün içerisinde başvuru yapan tüm vatandaşların hesapları olmaları durumunda da şubelere gelmeden hesaplarını ödemeler yapabileceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar ile birlikte Kredi kullanacak olan kişiler aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapacak ve onaylanan bu kredileri 5 dakika içerisinde sonuçlarına göre kredi işlemlerinden faydalandırarak düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlayacaktır.

Denizbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar Denizbank mobil uygulaması internet bankacılığı şifresi müşteri hizmetleri numarası üzerinden almaları ile birlikte cep telefonlarını indirdikleri uygulamalar üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabiliyor.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Bu bankanın cebimde Kredi kampanyasına katılabilir ve banka kredi puanı uygun olması durumunda bu bankadan ne kadar kredi onayı alacağınızı hemen görebilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numarası yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak 32 80 numarasını bu mesajı gönderin.