3 Dev Banka Birleşti, Emekliye ve Çalışanlara Başvuru Yapması Durumunda 200.000 TL Verecek

Emekli olan ve çalışan kişilere İhtiyaç halinde 200 bin TL'ye kadar nakit kampanyası yapan 3 dev banka kampanyalarını Kendi resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmış olmaları durumunda banka 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve sizlere hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi onayı verecek. 200 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası Garanti Bankası ve Akbank üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Üç dev banka birleşmesi sonucunda oluşturulan bu Kredi kampanyasında 200.000 TL gibi yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlar diğer bankadaki borçlarını da kapatarak tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru şartları ve başvuru aşamaları...

Ziraat Bankası özellikle borç kapatma kredilerinde en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte istedikleri zaman başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve kullanmış olduğunuz İhtiyaç kredisinde düşük faiz oranlarından yararlanırsınız. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerde birimi şartlara uygun olmaları durumunda kredi onayı verecektir.

Garanti Bankası 200 bin TL nakit desteği

Garanti Bankası üzerinden de 200 bin TL'ye kadar nakit desteğine başvuru yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. 200 bin TL ve 36 ay vadeli Garanti Bankası destek kredisi ne başvuru yapacak olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankadan alması şartı ile kredi onayı alabilir. Çalışan kişiler ise en az 3 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi kullanabilirler. Garanti Bankası 200 bin TL'ye kadar kullandıracak bu ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunuyor. Banka şubesinden ve banka resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Akbank 200.000 TL borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi veriyor

200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Akbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvuru yapabilir. Akbank üzerinden yaptığınız başvuru sonrasında 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi hesabınıza yatar. Diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı hesaplatarak bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Akbank şubelerinden ve akbank'ı resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında ve faiz oranları hakkında bilgiler alabilirsiniz.