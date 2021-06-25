3 Dev Banka Birleşti, Bayram Kredisi İçin Kolları Sıvadı, Onay Alamayanlara 20000 TL'ye Kadar Kredi! Son 10 Gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor. 3 dev bankanın kendi internet sitesi üzerinden de yayınladıkları bu haberler ile birlikte, anında onay alabilecekleri 20 bin TL'ye kadar kredi kampanyası duyuruldu. Bu kampanya çok kişinin ihtiyacını gidereceğine benziyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu kampanya için kredi verecek. İşte detaylar...

Pandemi döneminde verilen ihtiyaç kredileri, son zamanlarda tekrardan gündeme gelmişti. Bankalar bu krediler yerine artık bayram kredisi veriyor. Pandemi döneminde olduğu gibi, krediler için onay alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu kredileri kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası özellikle bu kredilerde en çok başvuru yapılan banka seçilmiştir. Sizlerde eğer ihtiyaç sahibiyseniz ve kredi almak istiyorsanız, bu 3 dev bankanın kredi kampanyasına katılarak anında onay alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Onaylı Kredileri Duyurdu

Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. Son 10 gün kalan bayram kredisi kampanyası ile birlikte, müşterilerine anında onay verecek. Özellikle 20 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri 36 ay vadeli alabileceklerdir. 20 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, eğer borç kapatmak için bu krediyi alacaklarsa banka şubesinden başvuru yapmaları gerekiyor. Normal kredi başvurusu yine banka şubesinden yapılırken, resmi internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır.

Vakıfbank Maaşına Göre Onay Veriyor

Vakıfbank ise bankada maaş alan kişilere, daha yüksek limitli kredi veriyor. Yapılan kampanyalarda, sizlere özel kredi detayları sunuluyor. 20 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli seçeneklerle onay veriyor. Banka ayrıca yaptığı duyuru ile mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sunacağını açıkladı.

Halkbank Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden de 3 ay ertelemeli 20 bin TL veriliyor. Emekliler, çalışanlar, esnaf olanlar, çiftçiler ve sigortalı olarak çalışan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunacaklardır. Halkbank ayrıca bayram kredisi haricinde emekli kredisi de verecek. Emekli olan kişiler, emekli kredilerini alabilmeleri için bankadan maaş alması gerekmektedir.