3 Dakikada 30 bin TL Kredi Onayı Verilecek Şartlar Belli Oldu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini hemen kullanabilecekler. 3 dakika olmadan kredi sonucu hemen hesaba yatacak. Akbank yaptığı bu kampanya ile özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilere ilaç gibi bir kredi kampanyası yaptı. Akbank üzerinden verilecek olan bu krediye hemen başvuru yapacaksınız. Kredi şartları da bankanın resmi internet sitesine duyuruldu. Kredi için başvuru aşamaları şu şekilde...

Akbank'tan Anında Onaylı 30 bin TL kredi dönemi başladı

Sadece 3 dakika içinde sonucunu öğrenebileceğiniz kredi kampanyası başladı. Akbank direkt uygulaması üzerinden veya bankanın SMS kredi servisi üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Kredi kullanacak olan kişiler eğer bu bankada hesapları varsa, Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurusunu yapabileceksiniz. Akbank 30 bin TL kredi sonucu 3 dakikada verileceği için sadece kimlik numaranız üzerinden hızlı bir şekilde kredi notunuz sorgulanacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişiler, kredilerini anında alabileceklerdir. TC kimlik numaranız üzerinden kredi notunuz eğer 1200 ve üzerindeyse bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için sürekli güncel kampanyalar yapan Akbank, özellikle kendi bankasında hesabı olan kişilere banka şubelerine gelmeden hesaplarına onaylı kredi gönderiyor. Kredi sonucu ve başvuru için Akbank Direkt uygulamasına girebilirsiniz. Akbank hesabınız yoksa, uygulama üzerinden hesap başvurusu da yapılıyor. Akbank kredi başvurusu yaptığınızda hemen sonucu göreceksiniz ve onaylı tutarı hesabınıza atabileceksiniz. 30 bin TL kredi kullandığınızda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi alacaksınız.

SMS ile Kredi Başvurusu

SMS ile Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankaların şartlarına uygun olması durumunda mesaj atarak ne kadar onay alacaklarını görebilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Bunun için SMS atmanız gerekiyor. SMS ile kredi başvurusu için bankanın Kredi yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazın 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 3 dakika olmadan hemen mesaj attığınız cep telefonuna kredi sonucu gelecektir.

Bu verilen kredi başvuru yöntemleri haricinde bankanın daha başka kredi başvuru şekilleri vardır. 30 bin TL kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir, bankanın resmi internet sitesine girebilir, 444 25 25 müşteri hizmetlerini arayabilir veya Akbank ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.