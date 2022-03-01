3 Bankanın Yapmış Olduğu Açıklama Adeta Deprem Etkisi Yarattı, 40.000 TL Hesaplara Yatacak! QNB Finansbank'ın da aralarında bulunduğu 3 bankanın yapmış olduğu açıklama adeta deprem etkisi yarattı. Başvuru işlemlerinin yapılması yeterli! 40.000 TL anında hesaplara yatacak.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşlar açısından başlatılmış olan bu kampanyada 40 bin TL'ye kadar ödeme gerçekleştirilecek. 36 ay vade seçeneği şeklinde işlemlerin yapılması mümkündür. Bu banka üzerinden gerçekleştirilecek kredi başvurusu ile kampanyası neticesinde nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara diğer taraftan Akbank ile Yapı Kredi Bankası da kampanya başlattığını peş peşe resmi internet sayfalarından açıkladı.

Nakit kullanacak olan vatandaşlar, bu üç banka üzerinden banka kredi notlarının uygun olması halinde başvuru işlemlerinin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi ile kredi onayı alabilecek

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak biçimde ihtiyaç kredilerinin kullanılması durumunda banka koşullarına uygun olan yurttaşlara, 5 dakika içerisinde kredi neticelerini öğrenebilecekleri kredi kampanyasına katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hızlı bir biçimde bankanın SMS kredi kategorisini şu şekilde kullanabilir: bireysel yazıldıktan sonra boşluk bırakılmalı ve TC kimlik numarasının yazılması ile beraber boşluk bırakıldıktan sonra aylık gelirin ne kadar olduğu yazılarak bu mesajlarımı 4411 numarasını gönderilmesi ile başvuru işlemleri yapılmış olacak.

Akbank

Akbank üzerinden nakit kredi başvurusunu gerçekleştirecek vatandaşlar, Akbank resmi internet uygulamasını erişim sağlayarak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ya da bankanın SMS kredi servislerini kullanarak da başvuru işlemlerini yapabilir. Akbank, SMS ihtiyaç kredisi başvurusu işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarım 'Kredi' yazdıktan sonra boşluk bırakmaları ve kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermelerinin sonrasında bankanın kredi başvurusu işlemleri böylelikle alınmış olacak. Akbank, diğer taraftan SMS haricinde Akbank direkt uygulaması üzerinden de vatandaşlar açısından ihtiyaç kredisi avantajı sunmaktadır.

QNB Finansbank

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşların yine aynı şekilde kimlik numaralarını 5030’a mesaj göndermeleri ile bu bankadan kredi başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür. Banka hesaplarının bulunması durumunda ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak da internet bankacılığı üzerinden işlemler yapılabilir. 40 bin TL'lik nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 aylık vade seçeneği ile kendileri açısından ödeme tablosu oluşturabilir.