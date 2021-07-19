Son dakika olarak yeni bir kampanya haberi geldi. 3 Bankadan Yeni Hamle! Sadece Kimliğinizi İsteyecek ve Sizlere 15.000 TL Şartsız, Evraksız Kredi Verilecek. 3 Banka yaptığı kampanyayı duyurdu.

15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar kampanya yapan bankalardan kredi başvurularını yapacaklar. 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kimlik numaranızı alır ve bu kimlik numaranızı üzerinden bir sorgulama yapar. Bu sorgulama sonrasında banka size kredi cevabını verir. Bu şekilde açıklanan krediler kimlikle kullandırılacak.

Genellikle kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşterilerin Kredi sonucu Olumlu olarak geri dönüş yapılmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler ise bankalardan onay alamazlar. 15 bin TL'ye kadar eğer kimlikle kredi kullanmak istiyorsanız veya online kredi kullanmak istiyorsanız daha yüksek limitlerde bir kredi notunuzun olması gerekiyor. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız son dakika kampanyası yapan bu üç banka üzerinden kredi başvuru için işlem yapabilirsiniz.

İş Bankası kimlikle kredi başvurusu nasıl yapılır?

15.000 TL kimlikle kredi başvurusu yapacak olan kişilerin uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi kullanacakları bankalardan birisi İş Bankası olmaktadır. İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan müşterilere şubelerden kimlikle kredi veriyor. Bunun için en az 1200 ve üzerinde kredi notunuzun olması, ayrıca bankadan bir maaş almanız gerekiyor. Eğer emekliyiseniz de emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitler de kredi kullanabilirsiniz.

İş Bankası üzerinden hesabı olan müşteriler ise bankaya gitmeden anında kredi kullanabilirler. İş Bankası bu kredileri online olarak vermektedir. İş Bankası üzerinden online kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın internet bankacılığı şifresini alarak İş Cep uygulaması üzerinden Kredi başvurularını yapabilirler. Kredi onayı aldığınız zaman İş Bankası hesabına anında paranız yatacaktır. İş Bankası 15.000 TL kredilerde 36 ay vade ile sizlere Kredi imkanı sağlıyor.

Garanti Bankası kimlikle ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de kimlikle ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alıyorsunuz. 15.000 TL kredi için banka şubeleri ve internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası 3 aylık sigortası olan kişilere kimlikle anında kredi veriyor. Ayrıca bu bankadan maaş alıyorsanız internet bankacılığını kullanarak da bankaya gitmeden kredi kullanabilirsiniz.

ING Bank kimlikle 15.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

15.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ING Bank üzerinden sadece kimlikleri ile kredi kullanabilirler. ING Bank kimlikle 15.000 TL kredi başvurusu için bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir ve dilerseniz bankanın ATM'si üzerinden de onay alabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. ING Bank kimlikle 15.000 TL kredi şubeler üzerinde vermektedir. Eğer krediniz onay olursa en yakın ING Bank şubesine giderek buradan sadece kimliğinizle onaylanan tutar kadar limitli kredinizi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli yapılan bu krediler de en fazla 3 ay erteleme imkanı da sizlere sunulmaktadır.