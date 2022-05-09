3 Bankadan Nakit Duyurusu Var! 40.000 TL Gelir Belgesiz Olarak Ödenecek mi?

O bankaların mobil bankacılık uygulamasını kullananlara 40.000 TL ödeme yapılacak! Denizbank, Akbank ve ING Bank sms ile internet bankacılığı uygulamasını kullanan vatandaşları anında 40.000 TL ödeme yapılacak. 3 bankanın 2022 yılı amacı ile son kampanyası ilan edildi. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

ING Bank, Akbank ve Denizbank ile mobil uygulama işlemlerini kullanarak 40.000 TL ödeme almanız mümkündür. Üç banka üzerinden oluşturulan bildirimde 40.000t TL anında nakit verileceği açıklandı.

Acil gereksinim kredisi kampanyasına katılım sağlayarak projeler gerçekleştirecek vatandaşlara 40 bin TL tutarında gelir belgesiz bir şekilde kredi avantajı sunulacak. Acil kredi alacak olan vatandaşlar, bu 3 banka üzerinden anında müracaat işlemlerini gerçekleştirerek düşük faizler ile kredi avantajı alabiliyor.

ING Bank, Akbank ve Denizbank uygulamaları üzerinden en basit yöntemleri ile başvuru işlemleri mobil program ve SMS kredi servisleri şeklinde açıklanan banka şubelerine gitmeden bu üç banka mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlemler yapılabileceği gibi diğer taraftan bu bankaların şubelerine giderek de aynı şekilde 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay geri ödemesiz bir şekilde faydalanmak mümkündür.

Bu bankalar tarafından sunulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların kredi notlarının en az 1400 olması gerekir.

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan kişiler KREDİM ve TC KİMLİK numarasını yazdıktan sonra bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabilir ve 40.000 TL'ye kadar işlem yapılabilir. Bu şekilde SMS ile kredi başvurusu imkanından faydalanacak olan kişiler, uygun faizlerle krediler alınmaktadır. SMS ile kredi başvurusu onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek bu bankadan gelir belgesiz kredi alabileceklerdir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız, KREDİ ve TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz.