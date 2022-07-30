3 Bankadan Kefilsiz Şartsız 50 Bin Lira Anında Hesaplarınıza Yatacak! Telefondan Başvuru Yapmak Mümkün

Borçlarını ödemek isteyen, tatile çıkmak isteyen ya da düğün yapacak olan vatandaşlara müjdeli haber bankalardan geldi. Türkiye’nin en sık kullanılan bankaları vatandaşa kefilsiz 50 bin lira kredi çekme fırsatı tanıdı. Gerekli koşulları karşılayan müşteriler, bankalar tarafından istenen belgeleri tamamlayarak online kanallar üzerinden anında kredi başvurusu yapabilecek ve parası hesabına anında yatacak.

KEFİL ŞARTI ARANMIYOR

Başvuru yapan vatandaşların, kefil talep etmeden 50.000 liralık kredi verecek olan 3 bankada da kredi notları incelenecek. Kredi notu 1.100'ün üzerinde olan müşteriler, diledikleri zaman 50 bin liralık kredilerini çekebilecekler. Üstelik kredilerini 36 taksitle ödeyebilecekler.

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti BBVA, anında 50 bin liralık kredi veren bankalardan biridir. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, gerekli koşulları sağlayan kişiler internet üzerinden ya da bankaya sadece kimlikleri ile giderek başvurularını kolayca yapabilecekler. 3 yıl vade seçeneği ile sunulan bu kredi kampanyasından yararlanabilmek için en az 6 yıldır sigortalı bir işte çalışıyor olmanız gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişilere 36 ay vade ile 50 bin liralık bir ihtiyaç kredisi kullandığında uygulanacak faiz oranı 2.74’tür. Bu kredinin aylık taksit ödemesi 2437 liradır.

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Bank da 50.000 liralık kredi imkanı tanıyan bankalardandır. Oldukça düşük faiz oranları ve 3 yıla varan vade imkânlarıyla vatandaşın nakit ihtiyacını karşılayan ING Bank, bankanın belirlediği şartları karşılayan vatandaşlara anında kredi kullanma hakkı veriyor. Kişiler başvurularını internet üzerinden veya bankalarda yüz yüze yapabiliyor. 50 bin liralık bir krediyi 36 ay taksitle ödemek isteyen bir vatandaşın aylık ödeyeceği taksit miktarı 2594 liradır.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Düşük faizli kredi veren bankalar arasında yer alan Halkbank ne yazık ki internet üzerinden 50 bin liraya kadar hızlı kredi fırsatı tanımamaktadır ancak 1,89 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla, nakit ihtiyacınızı 10 bin liraya kadar karşılayabilirsiniz. 36 ay vade ile 10 bin liralık kredi çekerseniz sadece 415 lira ödeyeceksiniz. Dileyen vatandaşlar banka şubelerine giderek daha yüksek miktarlarda kredi talep edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruyu yapacak olan kişinin T.C. kimlik numarası yer aldığı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu



Başvuruyu yapan kişinin adına düzenlenmiş, son 3 aya ait olan bir elektrik, su, telefon veya doğalgaz faturası



Gelir Belgesi;



Şirket Ortağı olan kişiler için: Son yıla ait Vergi Levhası, onaylı bilanço ve gelir tabloları veya işletme hesap özeti, Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi



Serbest meslek sahibi veya ticaret erbabı olan kişiler için: son yıla ait vergi levhası, bilanço ve gelir tablosu veya işletme hesap özeti, ticaret sicil gazetesi veya oda kayıt belgesi



Gayrimenkul geliri olan kişiler için: Gayrimenkule ait tapu belgesi ve kira kontratı



Ücretli çalışan vatandaşlar için: Maaş bordrosu veya maaş yazısı ve şirket imza sirküleri



Menkul Geliri olanlar için: Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı gerekmektedir.



Emekli olan vatandaşlar için: Emekli maaşı hesap cüzdanı veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesabının bilgisini içeren yazı