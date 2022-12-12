3 bankadan deprem! Bankalar duyurdu: Ziraat Garanti ve Yapı Kredi Bankası, Bugün Başlattığını Açıkladı

3 banka üzerinden yeni bir kampanya başladı. Ziraat bankası Garanti bankası ve Yapı kredi bankası üzerinden yeni bir kampanya bugün başladı! Sizlerde bu bankaların yaptıkları kampanyalara katılarak nakit kullanabilecek ve bu kampanyalar ile birlikte, kredilerinizi hesaplara atabileceksiniz.

Ziraat bankası Garanti bankası ve Yapı kredi bankası yaptığı açıklama ile birlikte kredi alacak kişilere, belirli şartlara göre kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi notu ve banka kredi sicili temiz olan kişilere hemen ödeme verileceği açıklandı. Bankadan başvuru yapacak olan kişilere, 3 ay ertelemeli olarak krediler, hesaplara atılarak ödenecektir.

Kredi notu ve banka kredi sicili daha önceden bozuk olan kişiler, başvuru yapsalar dahil Ziraat bankası Garanti bankası ve Yapı kredi bankası üzerinden kredi alamayacaklardır. Bankalar bu kişilere kredileri 100.000 TL'ye kadar verecek ve bu kredilerde 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturulacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için, banka şubelerine gidebilirsiniz. Banka şubelerine giderek, kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, kredilerinizi hesaplara atabilirsiniz. Kredi notunuza göre işlem yapacak ve bu kredilerde şartlara göre ödeme alacaksınız. Başvuru yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden nakit imkanı sağlanmaktadır. Kredi alacak kişiler, ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi alabileceklerdir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, hemen sonuç vermektedir. Garanti bankası kredi başvurusu yapmak için sizlerde işlem yapacaksanız, bankanın uyguladığı kredi politikalarına göre işlemlerinizi hemen hesaba atabilirsiniz. 100 bin TL kredi için banka şubelerine giderek, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi alabilirsiniz. Bu kredilerde sizlere hemen sonuç verilir ve bu sonuca göre kredi kullanımı yapılacaktır. Kredi notuna göre de ayrıca borçlarınızı kapatmak için kredi alabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı kredi bankası üzerinden SMS ile başvuru yapabilirsiniz. SMS ile başvuru yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için ücretli mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir ve Doğum tarihinizi aralarında boşluk olacak şekilde yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Yapılacak olan kredi başvurusu sonucu 5 dakika içinde sizlere söyleyenecektir. Kredi notu yüksek olan kişiler, 100 bin TL'ye kadar ödeme alacak ve gelir belgesiz olarak alacakları bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatıracakladır.