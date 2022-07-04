3 Bankadan Açıklama Var! Bankamatik Kartınıza Hemen Ödeme Almak İçin Tek Yapmanız Gereken...

Bankamatik kartı için ödeme almak isteyen vatandaşlara duyuru yapıldı. Bankamatik kartınız üzerinden 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanmanız mümkün olmaktadır. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka hesapları olması durumunda ve banka kredi puanı yüksek olması durumunda kendi bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası

Banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, kolay birşekilde işlem yapmak istiyorlarsa bu bankanın SMS kredi servisini kullanabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet siteleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, çok bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu SMS ile veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden istediğiniz zaman hızlı birşekilde yapabiliyorsunuz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilmektedir. Telefonunuz üzerinden mesaj attığınız zaman kredi onayı almanız durumunda ise banka müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir.

Denizbank

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sms ile kredi almak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeleri gerekiyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir ve Denizbank, mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilir.