3 Banka Yeni Kredi Kampanyası ile Umut Oldu, Kredi Alamayanlara Kefilsiz, Şartsız 10.000 TL Verecekler

Son Dakika Kredi Kampanyası. 10.000 TL kredi verilecek. Üstelik verilecek olan bu krediler kefilsiz, şartsız sunulacak. İşte detaylar. Ülkemizde kefilsiz kredi almak isteyen birçok müşteri bulunmaktadır. Çünkü artık kimse kimseye kefil olmak istemiyordur. Bazı bankalarda kişilerin gelir durumuna veya kredi siciline güvenmediği için kefil isteyerek kredileri güçlendirmek istemektedirler. Bu durumda da kişi kefil bulamadığı için başvurusu olumsuz sonuçlanmaktadır. Aynı şartlara uygun bazı bankalardan kefilsiz olarak kredi kullanmanız mümkündür. Bankalar kefilsiz olarak kredinizi değerlendirecek ve onay verecektir. Onay vermezse yine kefil istemeden kredinizi olumsuz olarak sonuçlandıracaklardır.

Sizde kefilsiz kredi almak istiyorsanız kredi skorunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Aksi durumda bankalar kredinizi onaylamaz ve kefil isteyen bankalar sizden kefil alasıya kadar bu kredileri kullandırmazlar. Şimdi sizlere hangi bankalardan kefilsiz kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Aktifbank Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

10.000 TL kredi almak isteyenler, kefilsiz olarak Aktifbank’a başvuru yapabilirler. Banka özellikle kredi skoru yüzünden kredi alamayanlara kefilsiz olarak online kredi onayı vermektedir. Aktifbank üzerinden kefilsiz ihtiyaç kredisi alacaksanız SMS ile başvuru yapabilir veya bankanın şartlarına uygun olarak internet sitesinden işlem yapabilirsiniz. SMS kredi başvurusu yapacaksanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girip Kredi TC KİMLİK yazmalı ve 3050’ye mesaj atmalısınız. Bu şekilde kredi sonucunuz size gelecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız genel müdürlük sizi arayacak ve krediniz hakkında bilgiler verecektir. Aldığınız kredilerde 36 ay vade yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de ihtiyaç kredisi alacaksanız, kefilsiz olarak işlem yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC KİMLİK numarasını 5030’a atarak hemen ne kadar kredi alacağını görebilirler. Orada onaylanan rakamı kefil vermeden ve evrak vermeden en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere 36 ay vadeli kredi kullandıracaktır. Banka internet bankacılığını kullanan müşteriler de online olarak hiç bankaya gitmeden 10.000 TL krediyi hesaplarına anında atabilirler. Bunun için bankada bir hesabınızın olması gerekmektedir.

ING Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu

ING üzerinden de 10.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda kefil istemeden değerlendirme yapacaklardır. ING İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda hemen krediniz kullanılır. Başvuru için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya en yakın ING Bank şubesine giderek kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. 10.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. ING Kefilsiz kredi için başvuru yaptığınızda 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanacaksınız.